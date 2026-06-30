Чому небезпечно пити залишену в машині воду під час спеки

Вода у пластиковій пляшці. Фото: KPRC 2 Click2Houston

Висока літня температура та тривалі поїздки змушують водіїв постійно тримати під рукою запаси питної води. Належне зволоження організму є обов'язковою умовою для збереження концентрації та швидкої реакції за кермом. Проте популярна звичка залишати пластикові пляшки під прямими сонячними променями всередині машини може серйозно зашкодити здоров'ю. Дослідження вчених показують, що поєднання пластику та сильного тепла призводить до виділення небезпечних речовин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Хімічні ризики

Під впливом інтенсивного сонячного випромінювання та високої температури пластик починає швидше руйнуватися. У результаті цього процесу у воду потрапляє велика кількість мікропластику, нанопластику, а також сліди металів. Крім того, рідина насичується шкідливими хімічними сполуками, серед яких є фталати та феноли. Ці речовини здатні викликати різноманітні внутрішні порушення в організмі людини.

Спека також створює ідеальні умови для стрімкого розмноження хвороботворних мікроорганізмів та бактерій. Це особливо актуально для пляшок, які вже відкривали або тривалий час тримали на сидіннях автомобіля. Одноразове вживання такої води не викличе миттєвого отруєння, але регулярне пиття прогрітої на сонці рідини збільшує ризик накопичення токсинів.

Правильне зберігання

Для збереження свіжості напоїв фахівці радять тримати місткості у прохолодних та надійно захищених від світла місцях. Під час руху автомобіля пляшку краще за все розмістити у спеціальній кишені дверцят біля коліна. Також підійдуть підсклянник в центральному тунелі салону, де повітря постійно охолоджується кондиціонером.

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Хорошим варіантом є зберігання води на підлозі під передніми кріслами, хоча діставати її звідти під час їзди не дуже зручно. Залишаючи транспортний засіб на стоянці під сонцем, усі напої обов'язково потрібно забирати з собою. Більш екологічною та безпечною альтернативою для регулярних літніх подорожей є використання багаторазового скляного посуду.

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