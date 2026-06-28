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Головна Авто Як водію заощадити бензин під час літньої спеки

Як водію заощадити бензин під час літньої спеки

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 14:20
Як одна кнопка в авто суттєво знижує витрату пального в спеку
Водій увімкнув рециркуляцію повітря. Фото: drive.com.au

Постійна робота автомобільного кондиціонера влітку створює додаткове навантаження на двигун машини. У результаті власники авто на бензині чи дизельному пальному стикаються з помітним збільшенням витрат пального. Експерти вказують на простий спосіб суттєво знизити споживання ресурсів за допомогою однієї стандартної панельної кнопки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Express.

Принцип роботи

Секрет значної економії полягає в активації функції рециркуляції повітря всередині кабіни транспортного засобу. Ця кнопка розташована на центральній консолі абсолютної більшості машин і позначена піктограмою з силуетом автомобіля та закрученою стрілкою всередині. Якщо цей режим залишається вимкненим, кліматична система змушена безперервно забирати гарячі повітряні потоки з вулиці. За умов, коли температура ззовні сягає позначки +38 °C, обладнання працює на межі своїх технічних можливостей.

Увімкнення рециркуляції змушує систему повторно проганяти через охолоджувач те повітря, яке вже знаходиться в салоні та встигло частково охолонути. З кожним новим циклом температура всередині знижується швидше, а повітряний компресор та вентилятор позбавляються екстремального режиму.

Фахівці компанії Eden Tyres наголошують, що зменшення навантаження на компресор безпосередньо знижує витрату пального. Додатково такий підхід суттєво уповільнює природний знос дорогих деталей кондиціонера.

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Поради експертів

Представники організації RAC підтверджують, що рециркуляція є значно ефективнішим способом боротьби зі спекою, ніж їзда з відчиненими вікнами. Для отримання максимального ефекту під час сильної спеки радять спочатку провітрити гарячу машину, а після запуску кондиціонера одразу зачинити всі вікна та активувати внутрішній обмін. Після цього можна безпечно регулювати напрямок холодних потоків через верхні дефлектори.

На сучасніших автомобілях з повноцінним клімат-контролем електроніка здатна самостійно підтримувати задані температурні параметри за схожим принципом.

Раніше Новини.LIVE писали, які ціни на заправку автомобільних кондиціонерів у 2026 році. У спеціалізованих сервісах процедура проходить у кілька обов'язкових етапів, починаючи від викачування залишків старої суміші та перевірки контуру на герметичність.

Також читайте, як кондиціонер в авто може зламати мотор авто. Несправності або неправильна експлуатація системи охолодження призводять до критичного перевантаження двигуна.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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