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Главная Авто Почему пластиковая бутылка с водой в машине в жару — плохая идея

Почему пластиковая бутылка с водой в машине в жару — плохая идея

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 06:00
Почему опасно пить воду, оставленную в машине в жаркую погоду
Вода в пластиковой бутылке. Фото: KPRC 2 Click2Houston

Высокая летняя температура и длительные поездки заставляют водителей постоянно держать под рукой запасы питьевой воды. Достаточное увлажнение организма — обязательное условие для сохранения концентрации и быстрой реакции за рулем. Однако распространенная привычка оставлять пластиковые бутылки под прямыми солнечными лучами внутри машины может серьезно навредить здоровью. Исследования ученых показывают, что сочетание пластика и сильной жары приводит к выделению опасных веществ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Химические риски

Под воздействием интенсивного солнечного излучения и высокой температуры пластик начинает быстрее разрушаться. В результате этого процесса в воду попадает большое количество микропластика, нанопластика, а также следы металлов. Кроме того, жидкость насыщается вредными химическими соединениями, среди которых есть фталаты и фенолы. Эти вещества способны вызывать различные внутренние нарушения в организме человека.

Жара также создает идеальные условия для стремительного размножения болезнетворных микроорганизмов и бактерий. Это особенно актуально для бутылок, которые уже открывали или долгое время держали на сиденьях автомобиля. Однократное употребление такой воды не вызовет мгновенного отравления, но регулярное употребление нагретой на солнце жидкости увеличивает риск накопления токсинов.

Правильное хранение

Для сохранения свежести напитков специалисты советуют хранить емкости в прохладных и надежно защищенных от света местах. Во время движения автомобиля бутылку лучше всего разместить в специальном кармане дверцы у колена. Также подойдет подстаканник в центральном туннеле салона, где воздух постоянно охлаждается кондиционером.

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Хорошим вариантом является хранение воды на полу под передними сиденьями, хотя доставать ее оттуда во время езды не очень удобно. Оставляя автомобиль на стоянке под солнцем, все напитки обязательно нужно забирать с собой. Более экологичной и безопасной альтернативой для регулярных летних поездок является использование многоразовой стеклянной посуды.

Ранее Новини.LIVE писали, как в жару долить антифриз, чтобы не обжечься и не испортить автомобиль. Водители часто грубо ошибаются, а неправильные действия при обслуживании этого узла способны полностью вывести двигатель из строя.

Также читайте, как водителю сэкономить бензин во время летней жары. Эксперты указывают на простой способ существенно снизить расход топлива с помощью одной стандартной кнопки на панели.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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