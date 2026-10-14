Чому 8-ступеневий автомат став найпопулярнішим в автомобілях

Volvo XC40 2018 року з 8-ступеневим автоматом Aisin. Фото: netcarshow.com

Сучасний авторинок пропонує величезний вибір моделей з різними типами трансмісій. Сучасні автоматичні коробки передач на вісім ступенів стали золотою серединою між динамікою розгону та економією пального. Конструкція таких агрегатів дозволяє моторному відсіку працювати у найефективнішому діапазоні обертів. Тому багато виробників повністю відмовляються від роботів з двома зчепленнями на користь класичного автомата.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Історія створення

Першу 8-ступеневу АКПП AA80E розробила японська компанія Aisin та випустила у 2007 році для седана Lexus LS 460. Згодом у 2010 році німецький концерн ZF представив трансмісію 8HP на флагманському BMW 7 Series. Вдала конструкція виявилася легшою за попередні 6-ступеневі аналоги та спокійно помістилася у тих самих габаритах.

Вона виявилася настільки універсальною, що її почали виготовляти за ліцензією для моделей Chrysler та Dodge, а також ставити на спорткари Aston Martin та машини марок Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce та Alfa Romeo. Потужні версії цієї коробки спокійно витримують крутний момент від 300 до 1000 Нм, через що вона працює як у спорткарі Toyota Supra, так і у важких позашляховиках чи пікапах.

Паралельно власні 8-ступеневі автомати розробляли й інші автоконцерни. У 2011 році свою версію показав Hyundai, у 2015 році General Motors створив трансмісію 8L90 для спорткара Chevrolet Corvette, а у 2016 році власну агрегатну лінійку запустила Toyota. Проте саме конструкція ZF 8HP залишається найбільш масовою та поширеною на ринку.

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Обслуговування трансмісії

Завдяки конструкції з трьома муфтами, чотирма планетарними рядами та двома гальмами така трансмісія легко перескакує одразу через кілька ступенів за вказівкою електронного блоку управління. Цю коробку розробляли під поздовжнє розміщення двигунів з заднім або повним приводом, де вона дає відмінний контроль над машиною через підкермові пелюстки. У повсякденній їзді агрегат забезпечує таку м'якість і швидкість перемикань, з якою вже не здатна змагатися ні звичайна механіка, ні роботи з двома зчепленнями.

Водночас висока складність вузлів вимагає уважного та регулярного сервісу. Найбільше проблем виникає через складний гідроблок, де з часом починають протікати клапани регулювання тиску або виходять з ладу соленоїди.

Крім того, електронний модуль Mechatronic розміщено прямо всередині корпусу коробки, тому він працює в умовах постійного перегріву. Гаряча олива та накопичені продукти зносу швидко виводять з ладу втулки, фрикціони та гідротрансформатор, тому своєчасна заміна робочої рідини залишається єдиним способом зберегти ресурс автомата.

Раніше Новини.LIVE писали, яка ранкова звичка водіїв нищить автоматичну коробку передач. Дотримання простої паузи перед початком руху захищає трансмісію від зносу та заощаджує кошти на сервісі.

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