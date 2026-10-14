Почему 8-ступенчатая автоматическая коробка передач стала самой популярной в авто

Volvo XC40 2018 года с 8-ступенчатой АКПП Aisin. Фото: netcarshow.com

Современный авторынок предлагает огромный выбор моделей с различными типами трансмиссий. Современные 8-ступенчатые автоматические коробки передач стали золотой серединой между динамикой разгона и экономией топлива. Конструкция таких агрегатов позволяет двигателю работать в наиболее эффективном диапазоне оборотов. Поэтому многие производители полностью отказываются от роботов с двумя сцеплениями в пользу классического автомата.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

История создания

Первую 8-ступенчатую АКПП AA80E разработала японская компания Aisin и выпустила в 2007 году для седана Lexus LS 460. Впоследствии, в 2010 году, немецкий концерн ZF представил трансмиссию 8HP на флагманской модели BMW 7 Series. Удачная конструкция оказалась легче предыдущих 6-ступенчатых аналогов и легко поместилась в тех же габаритах.

Она оказалась настолько универсальной, что ее начали производить по лицензии для моделей Chrysler и Dodge, а также устанавливать на спорткары Aston Martin и автомобили марок Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce и Alfa Romeo. Мощные версии этой коробки без проблем выдерживают крутящий момент от 300 до 1000 Нм, благодаря чему она устанавливается как в спорткаре Toyota Supra, так и в тяжелых внедорожниках или пикапах.

Параллельно собственные 8-ступенчатые автоматы разрабатывали и другие автоконцерны. В 2011 году свою версию представила компания Hyundai, в 2015 году General Motors создала трансмиссию 8L90 для спорткара Chevrolet Corvette, а в 2016 году собственную линейку агрегатов запустила Toyota. Однако именно конструкция ZF 8HP остается самой массовой и распространенной на рынке.

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Обслуживание трансмиссии

Благодаря конструкции с тремя муфтами, четырьмя планетарными рядами и двумя тормозами такая трансмиссия легко переключается сразу на несколько ступеней по команде электронного блока управления. Эту коробку разрабатывали для продольного расположения двигателей с задним или полным приводом, где она обеспечивает отличный контроль над автомобилем с помощью подрулевых лепестков. В повседневной езде агрегат обеспечивает такую плавность и скорость переключений, с которой уже не способны соперничать ни обычная механическая коробка, ни роботизированные коробки с двумя сцеплениями.

В то же время высокая сложность узлов требует внимательного и регулярного обслуживания. Больше всего проблем возникает из-за сложного гидроблока, где со временем начинают протекать клапаны регулирования давления или выходят из строя соленоиды.

Кроме того, электронный модуль Mechatronic расположен прямо внутри корпуса коробки, поэтому он работает в условиях постоянного перегрева. Горячее масло и накопившиеся продукты износа быстро выводят из строя втулки, фрикционы и гидротрансформатор, поэтому своевременная замена рабочей жидкости остается единственным способом сохранить ресурс автомата.

Ранее Новини.LIVE писали, какая утренняя привычка водителей разрушает автоматическую коробку передач. Соблюдение небольшой паузы перед началом движения защищает трансмиссию от износа и экономит средства на обслуживании.

Также читайте, когда на самом деле нужно менять масло в автоматической коробке передач автомобиля. Игнорирование сроков приводит к быстрому износу фрикционов и забиванию гидроблока.