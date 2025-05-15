Здивує водіїв: Google суттєво оновлює Android Auto

Android Auto на панелі керування. Фото: androidsis.com

В Google повідомили, що Android Auto скоро отримає серйозне оновлення. Передовий штучний інтелект Gemini, який вже працює на смартфонах Android, буде встановлений для автомобілів.

Про це написав Interia.

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Що зміниться

Очікується, що штучний інтелект з'явиться в автомобілях із заводськими сервісами Google вже цього року.

На відміну від Google Assistant, який знає прості команди, телефонує та надсилає повідомлення, Gemini розуміє контекст, складні питання та пам'ятає попередні розмови. Це означає, що він не лише виконає наказ, а й охопить ширший план дій.

Наприклад, ШІ знайде АЗС дорогою до пошти, та переконається, що вона знаходиться поруч з парком. Жодних штучних команд або запам'ятовування якоїсь конкретної фрази. Водій просто говорить, а система розуміє та діє.

Gemini також підключатиметься до інших програм Google: Карт, Календаря, YouTube Music та Keep.

Ще однією новою функцією є режим Gemini Live. Він дозволяє вести розмови з ШІ, який може ставити запитання у відповідь або доповнювати те, що водій сказав.

Доступність оновлення

Спочатку нові функції отримають лише окремі моделі, але з часом технологія буде доступна для ширшого кола автомобілів моделей.

Ключова умова – бортова система повинна мати заводську підтримку сервісів Google. Старіші автомобілі з телефоном, підключеним через кабель, ймовірно, поки що залишаться зі старим Google Assistant.

Раніше ми писали, що скоро зникне з автомобілів назавжди. Також експерти назвали 10 функцій, за які покупці авто переплачують, хоча без них можна обійтися.