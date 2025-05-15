Удивит водителей: Google существенно обновляет Android Auto

Android Auto на панели управления. Фото: androidsis.com

В Google сообщили, что Android Auto скоро получит серьезное обновление. Передовой искусственный интеллект Gemini, который уже работает на смартфонах Android, будет установлен для автомобилей.

Об этом написал Interia.

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Что изменится

Ожидается, что искусственный интеллект появится в автомобилях с заводскими сервисами Google уже в этом году.

В отличие от Google Assistant, который знает простые команды, звонит и отправляет сообщения, Gemini понимает контекст, сложные вопросы и помнит предыдущие разговоры. Это означает, что он не только выполнит приказ, но и охватит более широкий план действий.

Например, ИИ найдет АЗС по дороге к почте, и убедится, что она находится рядом с парком. Никаких искусственных команд или запоминания какой-то конкретной фразы. Водитель просто говорит, а система понимает и действует.

Gemini также будет подключаться к другим приложениям Google: Карты, Календарь, YouTube Music и Keep.

Еще одной новой функцией является режим Gemini Live. Он позволяет вести разговоры с ИИ, который может задавать вопросы в ответ или дополнять то, что водитель сказал.

Доступность обновления

Сначала новые функции получат лишь отдельные модели, но со временем технология будет доступна для более широкого круга автомобилей моделей.

Ключевое условие — бортовая система должна иметь заводскую поддержку сервисов Google. Более старые автомобили с телефоном, подключенным через кабель, вероятно, пока что останутся со старым Google Assistant.

Ранее мы писали, что скоро исчезнет из автомобилей навсегда. Также эксперты назвали 10 функций, за которые покупатели авто переплачивают, хотя без них можно обойтись.