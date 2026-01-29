Найнадійніші моделі автомобільних акумуляторів для зимових морозів

Підкапотний простір автомобіля з АКБ. Фото: freepik.com

Екстремальні морози здатні знизити місткість стандартного автомобільного акумулятора на величину від 30% до 60%. Використання сучасних батарей з технологією AGM дозволяє уникнути проблем з запуском двигуна завдяки високим показникам пускового струму.

Duralast Platinum 24F-AGM

Ця модель призначена для автомобілів японських марок, серед яких Toyota, Nissan та Honda. Батарея має показник пускового струму на рівні 710 Ампер, що значно перевищує базовий поріг у 600 Ампер. Окрім стійкості до холоду, пристрій демонструє чудову витривалість в умовах сильної спеки.

X2Power Premium AGM SLI35AGMDP

Для автомобілів марок Subaru та Mazda оптимальним вибором стане акумулятор 35-го розміру. Модель від X2Power отримала найвищі оцінки за продуктивність у морозну погоду та показник холодного пуску 765 Ампер. Пристрій вирізняється високою резервною місткістю на випадок виникнення проблем з генератором.

Duracell Platinum AGM 47

Батареї групи 47 зазвичай встановлюють у компактні європейські авто на кшталт Volkswagen або Fiat. Модель від Duracell видає 660 Ампер при температурі мінус 18 °C. У разі потепління до 0 °C цей показник зростає до 760 Ампер.

Odyssey Performance 48-720

Популярний розмір H6 використовується в багатьох сучасних моделях від BMW до Jeep. Акумулятор Odyssey Performance має пусковий струм 760 Ампер та відмінно витримує температурні перепади. Хоча на ринку існують дешевші пропозиції, цей пристрій забезпечує максимальну впевненість під час зимових поїздок.

Super Start Platinum AGM 65PLT

Для великих пікапів та позашляховиків доцільно обирати батареї 65-ї групи. Ця модель стала єдиною у своєму сегменті, яка отримала максимальні бали за всіма ключовими параметрами, включаючи роботу на холоді та резервну потужність.