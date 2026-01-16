Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Ця помилка заряджання акумулятора авто дуже дорого коштує

Ця помилка заряджання акумулятора авто дуже дорого коштує

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 06:00
Як не зіпсувати акумулятор авто під час заряджання взимку
Механік використовує пускові дроти для підключення до акумулятора. Фото: freepik.com

Стан автомобільного акумулятора має вирішальне значення для запуску двигуна та стабільної роботи електроніки в морозний період. Використання зарядного пристрою без дотримання певних правил часто стає причиною передчасного виходу обладнання з ладу.

Про це написав Moto.

Реклама
Читайте також:

Тривалість заряджання

Час відновлення енергії залежить від кількох ключових параметрів та не може бути однаковим для всіх випадків. На цей процес впливають:

  • місткість акумулятора;
  • ступінь його розрядження;
  • встановлена сила струму;
  • температура навколишнього середовища.

Чим більша місткість та глибший розряд, тим тривалішим буде процес повернення батареї до робочого стану. Також варто враховувати технічний стан обладнання, позаяк старі акумулятори можуть ніколи не досягти ідеальних показників нової батареї.

Безпечні параметри

Найбезпечнішим принципом є повільне заряджання з низькою інтенсивністю. При незначному розряді оптимально встановлювати струм на рівні від 2 до 3 А, тоді як при глибокому можна використовувати від 4 до 6 А під постійним контролем температури корпусу.

Позаяк надмірна сила струму спричиняє перегрів та скорочує життєвий цикл батареї, варто надавати перевагу автоматичним пристроям. Класичний свинцево-кислотний акумулятор вважається повністю зарядженим з напругою від 12,6 до 12,7 В у стані спокою.

Також читайте:

Найпопулярніші автомобільні АКБ, які продаються в Україні

Що таке акумулятор AGM та чи варто його ставити в авто

Поширені помилки водіїв

Найчастіше шкоди обладнанню завдає заряджання наосліп без перевірки напруги або встановлення максимального струму заради швидкості.

Залишення старих пристроїв без нагляду на довгий час або робота в умовах критично низьких температур також призводять до негативних наслідків.

Контрольний замір напруги рекомендується проводити приблизно за 30 хвилин після відключення від мережі. Це дозволяє уникнути отримання неточних даних відразу після від’єднання пристрою.

авто поради автомобіль помилки заряджання акумулятор
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації