Самые надежные модели автомобильных аккумуляторов для зимних морозов

Экстремальные морозы способны снизить емкость стандартного автомобильного аккумулятора на величину от 30% до 60%. Использование современных батарей с технологией AGM позволяет избежать проблем с запуском двигателя благодаря высоким показателям пускового тока.

Duralast Platinum 24F-AGM

Эта модель предназначена для автомобилей японских марок, среди которых Toyota, Nissan и Honda. Батарея имеет показатель пускового тока на уровне 710 Ампер, что значительно превышает базовый порог в 600 Ампер. Кроме устойчивости к холоду, устройство демонстрирует превосходную выносливость в условиях сильной жары.

X2Power Premium AGM SLI35AGMDP

Для автомобилей марок Subaru и Mazda оптимальным выбором станет аккумулятор 35-го размера. Модель от X2Power получила самые высокие оценки за производительность в морозную погоду и показатель холодного пуска 765 Ампер. Устройство отличается высокой резервной емкостью на случай возникновения проблем с генератором.

Duracell Platinum AGM 47

Батареи группы 47 обычно устанавливают в компактные европейские авто вроде Volkswagen или Fiat. Модель от Duracell выдает 660 Ампер при температуре минус 18 °C. При потеплении до 0 °C этот показатель возрастает до 760 Ампер.

Odyssey Performance 48-720

Популярный размер H6 используется во многих современных моделях от BMW до Jeep. Аккумулятор Odyssey Performance имеет пусковой ток 760 Ампер и отлично выдерживает температурные перепады. Хотя на рынке существуют более дешевые предложения, это устройство обеспечивает максимальную уверенность во время зимних поездок.

Super Start Platinum AGM 65PLT

Для больших пикапов и внедорожников целесообразно выбирать батареи 65-й группы. Эта модель стала единственной в своем сегменте, которая получила максимальные баллы по всем ключевым параметрам, включая работу на холоде и резервную мощность.