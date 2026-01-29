Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Аккумуляторы авто с лучшими характеристиками зимой

Аккумуляторы авто с лучшими характеристиками зимой

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:00
Самые надежные модели автомобильных аккумуляторов для зимних морозов
Подкапотное пространство автомобиля с АКБ. Фото: freepik.com

Экстремальные морозы способны снизить емкость стандартного автомобильного аккумулятора на величину от 30% до 60%. Использование современных батарей с технологией AGM позволяет избежать проблем с запуском двигателя благодаря высоким показателям пускового тока.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Duralast Platinum 24F-AGM

Эта модель предназначена для автомобилей японских марок, среди которых Toyota, Nissan и Honda. Батарея имеет показатель пускового тока на уровне 710 Ампер, что значительно превышает базовый порог в 600 Ампер. Кроме устойчивости к холоду, устройство демонстрирует превосходную выносливость в условиях сильной жары.

X2Power Premium AGM SLI35AGMDP

Для автомобилей марок Subaru и Mazda оптимальным выбором станет аккумулятор 35-го размера. Модель от X2Power получила самые высокие оценки за производительность в морозную погоду и показатель холодного пуска 765 Ампер. Устройство отличается высокой резервной емкостью на случай возникновения проблем с генератором.

Также читайте:

Как не допустить замерзания автомобильного аккумулятора зимой

Самые популярные автомобильные АКБ, которые продаются в Украине

Duracell Platinum AGM 47

Батареи группы 47 обычно устанавливают в компактные европейские авто вроде Volkswagen или Fiat. Модель от Duracell выдает 660 Ампер при температуре минус 18 °C. При потеплении до 0 °C этот показатель возрастает до 760 Ампер.

Odyssey Performance 48-720

Популярный размер H6 используется во многих современных моделях от BMW до Jeep. Аккумулятор Odyssey Performance имеет пусковой ток 760 Ампер и отлично выдерживает температурные перепады. Хотя на рынке существуют более дешевые предложения, это устройство обеспечивает максимальную уверенность во время зимних поездок.

Super Start Platinum AGM 65PLT

Для больших пикапов и внедорожников целесообразно выбирать батареи 65-й группы. Эта модель стала единственной в своем сегменте, которая получила максимальные баллы по всем ключевым параметрам, включая работу на холоде и резервную мощность.

авто зима морозы советы автомобиль аккумулятор
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации