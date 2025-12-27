Чому за популярною функцією в авто ховається небезпека

Педалі автомобіля. Фото: unitedaccess.com

Популярна функція керування автомобілем за допомогою однієї педалі стає об'єктом жорсткої критики з боку експертів з безпеки дорожнього руху. Фахівці застерігають, що такий режим водіння поступово нівелює базові водійські рефлекси, створюючи серйозну загрозу в критичні моменти на дорозі.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Принцип роботи

Функція керування однією педаллю (One-Pedal-Driving), яка активно впроваджується в сучасних електрокарах та гібридах, дозволяє водієві прискорюватися при натисканні та інтенсивно сповільнюватися при відпусканні педалі акселератора.

У такому режимі традиційна педаль гальма використовується вкрай рідко, позаяк гальмування відбувається за допомогою рекуперації енергії електродвигуном. Це не лише підвищує енергоефективність транспортного засобу, а й робить пересування містом комфортнішим, мінімізуючи зайві рухи ногами.

Однак саме ця зручність приховує в собі психологічну та фізіологічну пастку. Тривала експлуатація авто в такому режимі призводить до того, що нога водія "забуває" правильну траєкторію руху до педалі гальма, а мозок звикає до одного типу реакції для будь-якої дії.

Прихована загроза

В екстреній ситуації, коли потрібне миттєве та інтенсивне гальмування, водій на підсвідомому рівні може просто відпустити педаль газу, очікуючи на звичне сповільнення, замість того, щоб вдарити по гальмах. Час, втрачений на усвідомлення необхідності додаткового зусилля, може стати фатальним.

Ще більш небезпечним є ризик переплутати педалі під впливом стресу. Дослідження показують, що водії, які звикли до однієї педалі, у критичний момент можуть випадково натиснути на акселератор ще сильніше, намагаючись загальмувати.

Також читайте:

Чи варто панікувати, якщо педаль гальма в авто стала тугою

Навіщо секретна кнопка під педаллю газу в автомобілі

Дискотека на дорозі

Одним із найбільш критичних аспектів є робота стоп-сигналів під час рекуперативного гальмування. Відповідно до правил гомологації ЄС, ліхтарі мають активуватися лише за умови досягнення певної сили сповільнення. Однак на практиці системи часто демонструють некоректну поведінку.

Бувають випадки, коли через надмірну чутливість електроніки автомобіль влаштовує справжню "дискотеку" для водіїв позаду. Стоп-сигнали починають блимати при найменшому русі педалі акселератора в темряві, що вводить інших учасників руху в оману та змушує думати про технічну несправність.

Існує і зворотний бік, коли система не вмикає стоп-сигнали під час сповільнення. Якщо сила рекуперативного гальмування знаходиться трохи нижче встановленого порогу активації, автомобіль відчутно втрачає швидкість, але вогні при цьому не загоряються.

Водії, які їдуть позаду, не отримують своєчасного візуального попередження про маневр, що значно підвищує ризик зіткнення.