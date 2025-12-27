Почему за популярной функцией в авто скрывается опасность

Педали автомобиля. Фото: unitedaccess.com

Популярная функция управления автомобилем с помощью одной педали становится объектом жесткой критики со стороны экспертов по безопасности дорожного движения. Специалисты предостерегают, что такой режим вождения постепенно нивелирует базовые водительские рефлексы, создавая серьезную угрозу в критические моменты на дороге.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Принцип работы

Функция управления одной педалью (One-Pedal-Driving), которая активно внедряется в современных электрокарах и гибридах, позволяет водителю ускоряться при нажатии и интенсивно замедляться при отпускании педали акселератора.

В таком режиме традиционная педаль тормоза используется крайне редко, так как торможение происходит с помощью рекуперации энергии электродвигателем. Это не только повышает энергоэффективность транспортного средства, но и делает передвижение по городу более комфортным, минимизируя лишние движения ногами.

Однако именно это удобство скрывает в себе психологическую и физиологическую ловушку. Длительная эксплуатация авто в таком режиме приводит к тому, что нога водителя "забывает" правильную траекторию движения к педали тормоза, а мозг привыкает к одному типу реакции для любого действия.

Скрытая угроза

В экстренной ситуации, когда требуется мгновенное и интенсивное торможение, водитель на подсознательном уровне может просто отпустить педаль газа, ожидая привычного замедления, вместо того, чтобы ударить по тормозам. Время, потерянное на осознание необходимости дополнительного усилия, может стать фатальным.

Еще более опасным является риск перепутать педали под влиянием стресса. Исследования показывают, что водители, привыкшие к одной педали, в критический момент могут случайно нажать на акселератор еще сильнее, пытаясь затормозить.

Также читайте:

Стоит ли паниковать, если педаль тормоза в авто стала тугой

Зачем секретная кнопка под педалью газа в автомобиле

Дискотека на дороге

Одним из наиболее критичных аспектов является работа стоп-сигналов при рекуперативном торможении. В соответствии с правилами гомологации ЕС, фонари должны активироваться только при достижении определенной силы замедления. Однако на практике системы часто демонстрируют некорректное поведение.

Бывают случаи, когда из-за чрезмерной чувствительности электроники автомобиль устраивает настоящую "дискотеку" для водителей сзади. Стоп-сигналы начинают мигать при малейшем движении педали акселератора в темноте, что вводит других участников движения в заблуждение и заставляет думать о технической неисправности.

Существует и обратная сторона, когда система не включает стоп-сигналы при замедлении. Если сила рекуперативного торможения находится чуть ниже установленного порога активации, автомобиль ощутимо теряет скорость, но огни при этом не загораются.

Водители, которые едут сзади, не получают своевременного визуального предупреждения о маневре, что значительно повышает риск столкновения.