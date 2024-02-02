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З'ясувалося, в які авто не варто сідати людям зі слабким вестибулярним апаратом

2 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхак: в яких авто не варто їздити людям схильним до захитування
Частіше викликають захитування автомобілі з високою посадкою пасажирів. Фото: medshadow.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Проблема захитування в автомобілі виникає у дітей та дорослих через невідповідність інформації в мозку під час поїздки, коли очі реєструють рух, а м'язи й суглоби відчувають, що тіло нерухоме, тоді свідомість не може зрозуміти, що відбувається, наслідком чого стає погане самопочуття аж до нудоти. Які фактори впливають на захитування й в якому автомобілі краще їхати людині, яка має такі проблеми.

Про це написав Hyser.

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Тип кузова

Частіше викликають захитування кросовери з високим кліренсом, а також мінівени та мікроавтобуси з високою посадкою пасажирів. Такі автомобілі мають м'якшу підвіску, яка сильніше розгойдується на нерівностях.

Жорсткість підвіски

Більш жорстка підвіска забезпечує менші коливання кузова, що знижує ймовірність виникнення захитування.

Коробка передач

Якщо передачі перемикаються часто з ривками, то це може спровокувати захитування. Особливо це стосується авто з роботизованою трансмісією.

Манера їзди

Різкі прискорення, гальмування та повороти також можуть сприяти захитуванню.

Щоб знизити ймовірність захитування потрібно:

  • Не читати та не користуватися мобільними пристроями під час руху.
  • Розміститися ближче до центру автомобіля, щоб зменшити відчуття розгойдування кузова.
  • Відкрити вікно, щоб знизити почуття замкнутого простору.
  • Вжити ліки проти захитування.

Людям, схильним до захитування краще обирати авто з жорсткою підвіскою, механічною коробкою та плавним стилем водіння.

Раніше ми писали про три найпоширеніші приховані поломки авто та як їх вчасно виявити. Також розповідали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку.

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