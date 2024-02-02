Лайфхак: в каких авто не стоит ездить людям склонным к укачиванию

Чаще вызывают укачивание автомобили с высокой посадкой пассажиров. Фото: medshadow.org

Проблема укачивания в автомобиле возникает у детей и взрослых из-за несоответствия информации в мозгу во время поездки, когда глаза регистрируют движение, а мышцы и суставы чувствуют, что тело неподвижно, тогда сознание не может понять, что происходит, следствием чего становится плохое самочувствие вплоть до тошноты. Какие факторы влияют на укачивание и в каком автомобиле лучше ехать человеку, имеющему такие проблемы.

Об этом написал Hyser.

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Тип кузова

Чаще вызывают укачивание кроссоверы с высоким клиренсом, а также минивэны и микроавтобусы с высокой посадкой пассажиров. Такие автомобили имеют более мягкую подвеску, которая сильнее раскачивается на неровностях.

Жесткость подвески

Более жесткая подвеска обеспечивает меньшие колебания кузова, что снижает вероятность возникновения укачивания.

Коробка передач

Если передачи часто переключаются с рывками, то это может спровоцировать укачивание. Особенно это касается авто с роботизированной трансмиссией.

Манера езды

Резкие ускорения, торможения и повороты могут способствовать закачиванию.

Чтобы снизить вероятность укачивания, нужно:

Не читать и не использовать мобильные устройства во время движения.

Разместиться поближе к центру автомобиля, чтобы уменьшить ощущение раскачивания кузова.

Открыть окно, чтобы снизить чувство замкнутого пространства.

Принять лекарство против укачивания.

Людям, склонным к укачиванию, лучше выбирать авто с жесткой подвеской, механической коробкой и плавным стилем вождения.

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