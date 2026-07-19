Життєвий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Два автомобілі на автомагістралі. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми про рух автомагістралями та дорогами для автомобілів. Водій синьої машини має намір зупинитися праворуч на узбіччі, а водій червоної — ліворуч у технологічному розриві розділювальної смуги. Хто них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено знак 5.1 "Автомагістраль", що вказує на особливий статус цієї траси, де дозволена швидкість може сягати 130 км/год. Відповідно до розділу 27 ПДР, на автомагістралях діють суворі обмеження для безпеки на високих швидкостях.

Згідно з правилами, зупинка чи стоянка на автомагістралях дозволяється винятково у спеціально відведених місцях, які позначені дорожніми знаками 5.43 "Місце для стоянки" або 6.15 "Місце для відпочинку".

Водій синього автомобіля намагається зупинитися праворуч на узбіччі, що на такій дорозі заборонено. Водій червоного автомобіля планує зупинитися ліворуч, заїхавши у технологічний розрив розділювальної смуги, що також є грубим порушенням правил.

Правильна відповідь №3

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