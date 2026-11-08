Завели стартером, а авто знову заглухло: у чому помилка

Авто заглухло. Фото: magnific.com

Розряджений акумулятор зупиняє автомобіль у найменш зручний момент. Багато водіїв вважають проблему повністю розв'язаною одразу після вдалого запуску мотора за допомогою дротів чи пускового пристрою. Проте батарея з глибоким розрядом не здатна відновити місткість за кілька хвилин роботи на холостих обертах. Поспішне вимкнення двигуна або коротка поїздка зазвичай призводять до повторної зупинки машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Особливості заряджання

За відновлення енергії під час руху відповідає генератор, але його потужності на холостому ходу не вистачає для швидкого наповнення батареї.

Більша частина виробленого струму одразу йде на забезпечення роботи блоків управління, фар, системи запалювання та вентиляторів. Увімкнений обігрів сидінь, керма та скла остаточно погіршує енергетичний баланс і не залишає струму для накопичувача.

Для часткового відновлення заряду справного акумулятора після аварійного пуску необхідно проїхати щонайменше 30 хвилин.

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Найкраще рухатися заміською трасою, де двигун підтримує вищі оберти й генератор працює набагато ефективніше. У міському режимі з зупинками на світлофорах часу знадобиться значно більше.

Заморожена батарея при мінусовій температурі дуже повільно приймає заряд і часто вимагає повноцінного відігрівання та підзарядки у теплому приміщенні від стаціонарного пристрою.

Правила запуску

Під час використання пускових дротів фахівці радять не поспішати з їхнім негайним від'єднанням одразу після заведення мотора. Краще залишити обидва автомобілі з'єднаними на кілька хвилин на холостих обертах. У цей момент розряджений накопичувач бере первинний струм від батареї донора під захистом його мотора.

Двигун автомобіля-донора під час процедури повинен працювати виключно на холостих обертах. Спроби тримати високі оберти для швидкого передавання струму часто призводять до вигорання діодів у генераторі справної машини.

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