Автомобільний акумулятор. Фото: klavkarr.com

Звичайний автомобільний акумулятор під час щоденної експлуатації може становити серйозну загрозу для машини та здоров'я водія. Більшість власників побоюються звичайного ураження струмом, проте стандартна 12-вольтова батарея не має достатньої напруги для летального удару. Значну небезпеку становлять агресивні хімічні компоненти всередині корпусу. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), поширеними травмами від обслуговування батарей є хімічні опіки та важкі ушкодження очей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Агресивні компоненти

Усередині стандартної свинцево-кислотної батареї міститься розчин сірчаної кислоти з концентрацією від 29% до 32%, де решту становить дистильована вода. Взаємодія цієї речовини з металевими пластинами генерує електричний струм, але під час витоку рідина легко роз'їдає кузовні деталі та завдає тяжких опіків шкірі. Показовий випадок стався з автомобілем Volkswagen Beetle 1972 року, де незакріплений акумулятор після аварії впав на бік у відсіку під заднім сидінням і за кілька місяців повністю проїв велику наскрізну дірку в металевому днищі машини.

Сучасніші батареї типу AGM з матеріалом, що вбирає кислоту, вважаються стійкішими до струшувань, проте також містять небезпечний свинець та його діоксид. У разі тріщин або розлому корпусу свинець потрапляє у довкілля та отруює організм людини. З цієї причини автомагазини обов'язково приймають старі батареї на утилізацію. Світова статистика свідчить, що кустарне розбирання та неналежна переробка акумуляторів спричиняють близько третини всіх випадків отруєння свинцем на планеті.

Випари та опіки

Під час роботи, перегріву або збоїв у процесі заряджання акумулятор виділяє сірководень, який вирізняється характерним і дуже різким запахом тухлих яєць. Вдихання цього прозорого газу викликає сильний головний біль, запаморочення, а у важких випадках призводить до смертельного отруєння. Крім того, сірководень надзвичайно легко займається, а діоксид свинцю всередині батареї є сильним окисником, що створює ідеальні умови для вибуху при витоку.

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Спровокувати масштабний вибух акумулятора може навіть найменша випадкова іскра біля корпусу. Наукове видання Journal of the American Institute of Chemists описало реальний випадок, коли чоловік у гаражі приєднав звичайний тестер до клем акумулятора. Найменша іскра від контакту спричинила миттєву детонацію накопичених газів, внаслідок чого чоловік зазнав важкої травми голови та назавжди втратив слух.

Окрему загрозу становлять електротермічні опіки, які виникають під час користування металевим інструментом. Дослідження в медичному журналі Orthopedics описало випадок, коли механік працював з гайковим ключем, маючи на пальці золоту каблучку. Ключ випадково торкнувся мінусової клеми й прикраси одночасно, через що дорогоцінний метал миттєво розігрівся до високої температури й спричинив глибокий опік пальця, який вимагав тривалої пересадки шкіри.

Раніше Новини.LIVE писали, як правильно знімати клеми з акумулятора, щоб не спалити авто. Знання чіткого алгоритму дій дозволяє безпечно від'єднати батарею та зберегти складну автоелектроніку від збоїв.

Також читайте, які автомобільні акумулятори не переживуть зиму. При температурі -18 °C місткість свинцево-кислотної батареї падає приблизно вдвічі через сповільнення хімічних реакцій.