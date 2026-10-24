Від’єднання клем від АКБ. Фото: autonationmobileservice.com

Обслуговування або заміна акумулятора автомобіля вимагає суворого дотримання правильної послідовності дій. Найменша необережність під час роботи металевим інструментом може спричинити коротке замикання бортової мережі. Іскри та вихід з ладу дорогих електронних блоків виникають саме через помилки водіїв. Знання чіткого алгоритму дій дозволяє безпечно від'єднати батарею та зберегти складну автоелектроніку від збоїв.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко, пишуть Новини.LIVE.

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Порядок демонтажу

Досвідчені механіки рекомендують завжди починати з мінусового дроту. Кузов транспортного засобу виконує роль спільної маси, тому випадковий контакт ключа з корпусом під час відкручування плюса викликає замикання. Від'єднання мінусового контакту миттєво розриває електричний ланцюг і робить подальшу роботу повністю безпечною.

Після зняття мінусової клеми можна спокійно відкручувати плюсовий дріт. Для додаткового захисту оголені виводи батареї варто накривати спеціальними пластиковими ковпачками. Тільки після цих дій акумулятор відкручують від фіксаторів і виймають з посадкового гнізда.

Правила підключення

Під час встановлення нових елементів живлення черговість дій змінюється на протилежну. Спочатку батарею надійно фіксують у посадковому гнізді для запобігання вібраціям під час руху. Після цього першим підключають та міцно затягують плюсовий дріт.

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Мінусову клему надягають та затискають у самому кінці процедури. Після відновлення живлення не варто одразу запускати двигун. Кілька хвилин краще витратити на налаштування годинника, бортового комп'ютера та мультимедійної системи для перевірки коректної роботи всіх електронних блоків.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобільні акумулятори не переживуть зиму. При температурі -18 °C місткість свинцево-кислотної батареї падає приблизно вдвічі через сповільнення хімічних реакцій.

Також читайте, чи можна завести мотоцикл за допомогою акумулятора авто. Головне дотримуватися правильної послідовності дій та зважати на тип батареї.