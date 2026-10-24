Отсоединение клемм от аккумулятора. Фото: autonationmobileservice.com

Обслуживание или замена автомобильного аккумулятора требует строгого соблюдения правильной последовательности действий. Малейшая неосторожность при работе с металлическим инструментом может привести к короткому замыканию бортовой сети. Искры и выход из строя дорогих электронных блоков возникают именно из-за ошибок водителей. Знание четкого алгоритма действий позволяет безопасно отсоединить аккумулятор и уберечь сложную автоэлектронику от сбоев.

Об этом АвтоСвіту рассказал начальник департамента сервиса Укравто Групп Александр Чаленко, пишут Новини.LIVE.

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Порядок демонтажа

Опытные механики рекомендуют всегда начинать с минусового провода. Кузов транспортного средства выполняет роль общей массы, поэтому случайный контакт ключа с корпусом во время откручивания плюса вызывает замыкание. Отсоединение минусового контакта мгновенно разрывает электрическую цепь и делает дальнейшую работу полностью безопасной.

После снятия минусовой клеммы можно спокойно откручивать плюсовой провод. Для дополнительной защиты оголенные выводы аккумулятора следует накрывать специальными пластиковыми колпачками. Только после этих действий аккумулятор откручивают от фиксаторов и извлекают из гнезда.

Правила подключения

При установке новых элементов питания последовательность действий меняется на противоположную. Сначала аккумулятор надежно фиксируют в гнезде для предотвращения вибраций во время движения. После этого сначала подключают и прочно затягивают плюсовой провод.

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Минусовую клемму устанавливают и зажимают в самом конце процедуры. После восстановления питания не стоит сразу запускать двигатель. Лучше потратить несколько минут на настройку часов, бортового компьютера и мультимедийной системы, чтобы проверить исправную работу всех электронных блоков.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобильные аккумуляторы не переживут зиму. При температуре -18 °C емкость свинцово-кислотного аккумулятора падает примерно вдвое из-за замедления химических реакций.

Также читайте, можно ли завести мотоцикл с помощью автомобильного аккумулятора. Главное соблюдать правильную последовательность действий и учитывать тип аккумулятора.