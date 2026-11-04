Автомобильный аккумулятор. Фото: klavkarr.com

Обычный автомобильный аккумулятор при повседневной эксплуатации может представлять серьезную угрозу для автомобиля и здоровья водителя. Большинство владельцев опасаются обычного поражения током, однако стандартная 12-вольтовая батарея не имеет достаточного напряжения для летального удара. Значительную опасность представляют агрессивные химические компоненты внутри корпуса. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), распространенными травмами при обслуживании аккумуляторов являются химические ожоги и тяжелые повреждения глаз.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Агрессивные компоненты

Внутри стандартной свинцово-кислотной батареи содержится раствор серной кислоты с концентрацией от 29% до 32%, остальную часть составляет дистиллированная вода. Взаимодействие этого вещества с металлическими пластинами генерирует электрический ток, но при утечке жидкость легко разъедает детали кузова и наносит тяжелые ожоги коже. Показательный случай произошёл с автомобилем Volkswagen Beetle 1972 года, где незакрепленный аккумулятор после аварии упал на бок в отсеке под задним сиденьем и за несколько месяцев полностью прожег большую сквозную дыру в металлическом днище машины.

Более современные аккумуляторы типа AGM с материалом, поглощающим кислоту, считаются более устойчивыми к встряскам, однако также содержат опасный свинец и его диоксид. В случае трещин или разлома корпуса свинец попадает в окружающую среду и отравляет организм человека. По этой причине автомагазины обязательно принимают старые аккумуляторы на утилизацию. Мировая статистика свидетельствует, что кустарная разборка и ненадлежащая переработка аккумуляторов являются причиной около трети всех случаев отравления свинцом на планете.

Пары и ожоги

Во время работы, перегрева или сбоев в процессе зарядки аккумулятор выделяет сероводород, который отличается характерным и очень резким запахом тухлых яиц. Вдыхание этого прозрачного газа вызывает сильную головную боль, головокружение, а в тяжелых случаях приводит к смертельному отравлению. Кроме того, сероводород чрезвычайно легко воспламеняется, а диоксид свинца внутри батареи является сильным окислителем, что создает идеальные условия для взрыва при утечке.

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Спровоцировать масштабный взрыв аккумулятора может даже самая маленькая случайная искра возле корпуса. Научное издание Journal of the American Institute of Chemists описало реальный случай, когда мужчина в гараже подключил обычный тестер к клеммам аккумулятора. Малейшая искра от контакта вызвала мгновенную детонацию скопившихся газов, в результате чего мужчина получил тяжелую травму головы и навсегда лишился слуха.

Отдельную угрозу представляют электротермические ожоги, возникающие при использовании металлического инструмента. Исследование в медицинском журнале Orthopedics описало случай, когда механик работал с гаечным ключом, имея на пальце золотое кольцо. Ключ случайно коснулся одновременно минусовой клеммы и украшения, из-за чего драгоценный металл мгновенно нагрелся до высокой температуры и вызвал глубокий ожог пальца, потребовавший длительной пересадки кожи.

Ранее Новини.LIVE писали, как правильно снимать клеммы с аккумулятора, чтобы не сжечь автомобиль. Знание четкого алгоритма действий позволяет безопасно отсоединить аккумулятор и уберечь сложную автоэлектронику от сбоев.

Также читайте, какие автомобильные аккумуляторы не переживут зиму. При температуре -18 °C емкость свинцово-кислотного аккумулятора падает примерно вдвое из-за замедления химических реакций.