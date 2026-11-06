Пункт пропуску на державному кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні України 6 листопада станом на 9:00 на окремих пунктах пропуску утворилися черги з автомобілів. Найбільше транспорту очікує на виїзд до Польщі та Словаччини. Також прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб і радять враховувати це під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 6 листопада

"Ягодин" — 0 автобусів, легкові автомобілі та пішоходи тимчасово не пропускають.

"Устилуг" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюють.

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, пішоходів не пропускають.

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів.

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів.

"Краківець" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.

"Шегині" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів, автобусів немає. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, пішоходів не пропускають.

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.

"Малий Березний" — 11 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.

"Ужгород" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 10 пішоходів.

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт пропуску працює з 09:00 до 21:00.



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"Тиса" — 8 легкових автомобілів, автобусів немає, пропуск пішоходів не здійснюється.

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 19:00.

"Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 20:00.

"Лужанка" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Вилок" — 10 легкових автомобілів, пішоходів немає.

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт пропуску працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

"Біла Церква" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

"Порубне" — 10 легкових автомобілів, пішоходів і автобусів немає.

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, 0 атобусів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів і 0 пішоходів.

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