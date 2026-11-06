Пробки на выезде в несколько стран: ситуация на границе сегодня
На границе Украины 6 ноября по состоянию на 9:00 на отдельных пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей. Больше всего транспорта ожидает выезд в Польшу и Словакию. Также пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб и советуют учитывать это при планировании поездок.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 6 ноября
Очереди на границе с Польшей
- «Ягодин» — 0 автобусов, легковые автомобили и пешеходы временно не пропускаются.
- «Устилуг» — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.
- «Угринов» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.
- «Рава-Русская» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.
- «Грушев» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.
- «Краковец» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
- «Шегини» — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов, автобусов нет. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- «Смильница» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.
- «Нижанковичи» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
Очереди на границе со Словакией
- «Малый Березный» — 11 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- «Ужгород» — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов.
- «Малые Селменцы» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- «Тиса» — 8 легковых автомобилей, автобусов нет, пропуск пешеходов не осуществляется.
- «Дзвинково» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.
- «Косино» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 20:00.
- «Лужанка» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- «Вилок» — 10 легковых автомобилей, пешеходов нет.
- «Великая Паладь» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- «Дяково» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- «Солотвино» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- «Белая Церковь» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- «Красноильск» — 0 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
- «Порубное» — 10 легковых автомобилей, пешеходов и автобусов нет.
- «Дяковцы» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, 0 автобусов.
Очереди на границе с Молдовой
- «Мамалыга» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
- «Кельменцы» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.
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