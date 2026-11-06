Пункт пропуска на государственной границе. Фото: ГПСУ

На границе Украины 6 ноября по состоянию на 9:00 на отдельных пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей. Больше всего транспорта ожидает выезд в Польшу и Словакию. Также пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб и советуют учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 6 ноября

«Ягодин» — 0 автобусов, легковые автомобили и пешеходы временно не пропускаются.

«Устилуг» — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.

«Угринов» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.

«Рава-Русская» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.

«Грушев» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.

«Краковец» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.

«Шегини» — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов, автобусов нет. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

«Смильница» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.

«Нижанковичи» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.

«Малый Березный» — 11 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

«Ужгород» — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов.

«Малые Селменцы» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.

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«Тиса» — 8 легковых автомобилей, автобусов нет, пропуск пешеходов не осуществляется.

«Дзвинково» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.

«Косино» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 20:00.

«Лужанка» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

«Вилок» — 10 легковых автомобилей, пешеходов нет.

«Великая Паладь» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.

«Дяково» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

«Солотвино» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

«Белая Церковь» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

«Красноильск» — 0 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.

«Порубное» — 10 легковых автомобилей, пешеходов и автобусов нет.

«Дяковцы» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, 0 автобусов.

«Мамалыга» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

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