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Главная Авто Пробки на выезде в несколько стран: ситуация на границе сегодня

Пробки на выезде в несколько стран: ситуация на границе сегодня

Ua ru
6 ноября 2026 10:50
Очереди на границе Украины 6 ноября: ситуация на КПП ГПСУ
Пункт пропуска на государственной границе. Фото: ГПСУ

На границе Украины 6 ноября по состоянию на 9:00 на отдельных пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей. Больше всего транспорта ожидает выезд в Польшу и Словакию. Также пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб и советуют учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 6 ноября

Черги на кордоні з Польщею 6 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов, легковые автомобили и пешеходы временно не пропускаются.
  • «Устилуг» — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.
  • «Угринов» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.
  • «Рава-Русская» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.
  • «Грушев» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.
  • «Краковец» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
  • «Шегини» — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов, автобусов нет. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • «Смильница» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пешеходов не пропускают.
  • «Нижанковичи» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 листопада

Очереди на границе со Словакией

  • «Малый Березный» — 11 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • «Ужгород» — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов.
  • «Малые Селменцы» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 6 листопада

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Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 8 легковых автомобилей, автобусов нет, пропуск пешеходов не осуществляется.
  • «Дзвинково» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.
  • «Косино» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 20:00.
  • «Лужанка» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • «Вилок» — 10 легковых автомобилей, пешеходов нет.
  • «Великая Паладь» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт пропуска работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 6 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • «Солотвино» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • «Белая Церковь» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • «Красноильск» — 0 легковых автомобилей, автобусов и пешеходов нет.
  • «Порубное» — 10 легковых автомобилей, пешеходов и автобусов нет.
  • «Дяковцы» — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, 0 автобусов.

Черги на кордоні з Молдовою 6 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалыга» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов и 0 пешеходов.

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пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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