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Головна Авто Затори на КПП Польщі: черги на кордоні сьогодні

Затори на КПП Польщі: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
13 листопада 2026 12:35
Затори на КПП Польщі: черги на кордоні 13 листопада ДПСУ
Прикордонник перевіряє автомобілі. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у п'ятницю, 13 листопада, на окремих пунктах пропуску на кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше легковиків очікують на виїзд через пункти "Устилуг" та "Шегині" — по 35 транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 13 листопада

Станом на 12:00 найбільші черги на виїзд з України зафіксували на польському напрямку:

Черги на кордоні з Польщею 13 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 листопада

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 6 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00)

Черги на кордоні з Румунією 13 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 13 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували про найкращі машини з пробігом для міста "на автоматі". Під час вибору транспорту водії враховують витрату пального, зручність огляду дороги та вартість запчастин. Залежно від бюджету можна обрати компактне авто для новачка або просторішу машину для комфортного пересування з родиною.

Новини.LIVE писали, що механік Грег Деймон радить ретельно перевіряти вживане авто до покупки. Відомо, що автомобілі "з пробігом" приваблюють покупців ціною, але є ризик натрапити на дорогий ремонт транспорту.

кордон подорож авто черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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