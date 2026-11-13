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Главная Авто Пробки на КПП Польши: очереди на границе сегодня

Пробки на КПП Польши: очереди на границе сегодня

Ua ru
13 ноября 2026 12:35
Заторы на контрольно-пропускных пунктах Польши: очереди на границе 13 ноября ГПСУ
Пограничник проверяет автомобили. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины: в пятницу, 13 ноября, на отдельных пунктах пропуска на границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезд через пункты "Устилуг" и "Шегини" — по 35 транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 13 ноября

По состоянию на 12:00 самые большие очереди на выезд из Украины зафиксированы на польском направлении:

Очереди на границе с Польшей 13 ноября.

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 13 ноября.

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 13 ноября.

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 6 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией 13 ноября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой 13 ноября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE рассказывали о лучших подержанных автомобилях для города "на автомате". При выборе транспорта водители учитывают расход топлива, удобство обзора дороги и стоимость запчастей. В зависимости от бюджета можно выбрать компактный автомобиль для новичка или более просторную машину для комфортного передвижения с семьей.

Новини.LIVE писали, что механик Грег Деймон советует тщательно проверять подержанный автомобиль перед покупкой. Известно, что автомобили "с пробегом" привлекают покупателей ценой, но есть риск столкнуться с дорогостоящим ремонтом транспортного средства.

граница путешествие авто очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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