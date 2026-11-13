Пограничник проверяет автомобили. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины: в пятницу, 13 ноября, на отдельных пунктах пропуска на границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Больше всего легковых автомобилей ожидают на выезд через пункты "Устилуг" и "Шегини" — по 35 транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 13 ноября

По состоянию на 12:00 самые большие очереди на выезд из Украины зафиксированы на польском направлении:

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 6 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE рассказывали о лучших подержанных автомобилях для города "на автомате". При выборе транспорта водители учитывают расход топлива, удобство обзора дороги и стоимость запчастей. В зависимости от бюджета можно выбрать компактный автомобиль для новичка или более просторную машину для комфортного передвижения с семьей.

Новини.LIVE писали, что механик Грег Деймон советует тщательно проверять подержанный автомобиль перед покупкой. Известно, что автомобили "с пробегом" привлекают покупателей ценой, но есть риск столкнуться с дорогостоящим ремонтом транспортного средства.