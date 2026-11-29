Паспорт, перевірка авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon. Колаж: Новини.LIVE

Черги на кордоні у неділю, 29 листопада, є на декількох контрольних пунктах пропуску. У заторах небагато автомобілів. Водночас прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 29 листопада

Наразі черги на кордоні є лише на пунктах пропуску "Устилуг", "Нижанковичі" та "Ужгород". На інших наразі проїзд вільний.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як писали Новини.LIVE, збільшення витрати пального не завжди пов’язане зі старінням автомобіля. За належного догляду машина може залишатися економною роками. Натомість на споживання пального значно більше впливають манера водіння.

А запуск автомобіля взимку потребує правильного підходу — як поспішний виїзд, так і надто довге прогрівання можуть шкодити двигуну. На морозі мастило густішає, а паливо згорає менш ефективно, що впливає на знос мотора та витрати пального.