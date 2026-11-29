Затори на декількох пунктах пропуску: черги на кордоні України
Черги на кордоні у неділю, 29 листопада, є на декількох контрольних пунктах пропуску. У заторах небагато автомобілів. Водночас прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 29 листопада
Наразі черги на кордоні є лише на пунктах пропуску "Устилуг", "Нижанковичі" та "Ужгород". На інших наразі проїзд вільний.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів
Як писали Новини.LIVE, збільшення витрати пального не завжди пов’язане зі старінням автомобіля. За належного догляду машина може залишатися економною роками. Натомість на споживання пального значно більше впливають манера водіння.
А запуск автомобіля взимку потребує правильного підходу — як поспішний виїзд, так і надто довге прогрівання можуть шкодити двигуну. На морозі мастило густішає, а паливо згорає менш ефективно, що впливає на знос мотора та витрати пального.