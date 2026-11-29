Паспорт, проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, на границе наблюдаются очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. В пробках находится небольшое количество автомобилей. При этом пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 29 ноября

В настоящее время очереди на границе наблюдаются только на пунктах пропуска "Устилуг", "Нижанковичи" и "Ужгород". На остальных пунктах пропуска проезд свободный.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как писали Новини.LIVE, увеличение расхода топлива не всегда связано со старением автомобиля. При надлежащем уходе машина может оставаться экономичной годами. Зато на расход топлива гораздо больше влияет манера вождения.

А запуск автомобиля зимой требует правильного подхода — как поспешный выезд, так и слишком длительный прогрев могут нанести вред двигателю. На морозе масло сгущается, а топливо сгорает менее эффективно, что сказывается на износе двигателя и расходе топлива.