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Головна Авто Затор із 45 автомобілів: черги на кордоні сьогодні

Затор із 45 автомобілів: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
12 листопада 2026 10:08
Затор із 45 автомобілів: черги на кордоні 12 листопада facebook.com/DPSUkraine
Прикордонник з собакою. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Черги на кордоні України у четвер, 12 листопада, фіксуються на восьми КПП з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Найбільше транспорту очікує на виїзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині", а також "Устилуг" і "Краківець".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 12 листопада

Станом на 09:00 найбільше легкових автомобілів накопичилося на таких пунктах пропуску:

Черги на кордоні з Польщею 12 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець"— 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 45 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 листопада

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 9:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 8:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 12 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 12 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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Польща кордон подорож авто ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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