Пробка из 45 автомобилей: очереди на границе сегодня
В четверг, 12 ноября, на границе Украины наблюдаются очереди на восьми КПП с Польшей, Словакией и Венгрией. Больше всего транспорта ожидает выезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини", а также "Устилуг" и "Краковец".
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 12 ноября
По состоянию на 09:00 наибольшее количество легковых автомобилей скопилось на следующих пунктах пропуска:
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно приостановлен);
- "Устилуг" — 35 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00)
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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