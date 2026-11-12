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Главная Авто Пробка из 45 автомобилей: очереди на границе сегодня

Пробка из 45 автомобилей: очереди на границе сегодня

Ua ru
12 ноября 2026 10:08
Пробка из 45 автомобилей: очереди на границе 12 ноября facebook.com/DPSUkraine
Пограничник с собакой. Фото: facebook.com/DPSUkraine

В четверг, 12 ноября, на границе Украины наблюдаются очереди на восьми КПП с Польшей, Словакией и Венгрией. Больше всего транспорта ожидает выезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини", а также "Устилуг" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 12 ноября

По состоянию на 09:00 наибольшее количество легковых автомобилей скопилось на следующих пунктах пропуска:

Черги на кордоні з Польщею 12 листопада

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Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно приостановлен);
  • "Устилуг" — 35 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 листопада

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00)

Черги на кордоні з Угорщиною 12 листопада

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 12 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 12 листопада

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Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, какие подержанные автомобили выгодно везти из Германии в Украину. Автомобили с пробегом начали дешеветь в связи с увеличением предложения товаров. В то же время цены на одни типы силовых установок растут, а на другие — снижаются

Новини.LIVE писали, что эксперты назвали ТОП-12 кроссоверов, которые легко справятся с грязью и снегом в Украине зимой. Известно дополнительное оснащение автомобилей, которое без труда поможет преодолеть снежные заносы и размытые грунтовые дороги.

Польша граница путешествие авто ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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