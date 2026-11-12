Пограничник с собакой. Фото: facebook.com/DPSUkraine

В четверг, 12 ноября, на границе Украины наблюдаются очереди на восьми КПП с Польшей, Словакией и Венгрией. Больше всего транспорта ожидает выезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини", а также "Устилуг" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 12 ноября

По состоянию на 09:00 наибольшее количество легковых автомобилей скопилось на следующих пунктах пропуска:

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"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно приостановлен);

"Устилуг" — 35 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00)

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"Тиса" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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