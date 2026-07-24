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Головна Авто Заправка кондиціонера електрокара: одна помилка знищить батарею

Заправка кондиціонера електрокара: одна помилка знищить батарею

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 10:50
Кондиціонер електромобіля: чому дешева заправка вб'є батарею
Обслуговування кондиціонеру електромобіля. Фото: ifixexotics.com

Обслуговування кліматичної системи в електромобілі суттєво відрізняється від аналогічної процедури в авто з двигуном внутрішнього згоряння. Кондиціонер тут виконує подвійну функцію: відповідає за комфортну температуру в салоні та бере безпосередню участь у терморегуляції високовольтної батареї. Неправильне обслуговування может призвести до дорогого ремонту всієї силової установки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на InsideEVs.

Подвійне навантаження

У спекотний період кондиціонер електрокара працює в режимі підвищеного навантаження, позаяк акумуляторний блок потребує постійного охолодження для збереження ресурсу. Падіння рівня фреону в системі призводить до того, що компресор починає працювати на межі можливостей.

Це загрожує перегрівом батареї під час швидкої зарядки чи активної їзди. Без належного рівня холодоагенту електроніка змушена обмежувати потужність машини, щоб захистити акумулятор від критичних температур.

Ризик замикання

Головна небезпека самостійної заправки або звернення до неспеціалізованих СТО полягає у використанні неправильних витратних матеріалів. В електричних компресорах застосовують виключно спеціальну синтетичну діелектричну оливу, яка не проводить струм.

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Більшість побутових балончиків для самостійної заправки фреону вже містять оливні домішки або герметики. Потрапляння звичайної не електроізоляційної оливи в систему електромобіля викликає помилку витоку ізоляції (коротке замикання). У такому разі компресор виходить з ладу, а електроніка блокує силову установку.

Через ризик випадково залити балончик з невідповідною оливою обслуговування кондиціонера в електромобілі краще довіряти фахівцям зі спеціалізованим обладнанням. Запобігати помилкам під час сервісу значно дешевше, ніж купувати новий високовольтний компресор.

Раніше Новини.LIVE писали, який електромобіль Tesla найкращий. Вердикт автоексперта, який кермував усіма моделями виробника.

Також названі справжні причини дорогого ремонту електрокарів. Річ навіть не в акумуляторі.

електрокари батарея кондиціонер електромобіль акумулятор
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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