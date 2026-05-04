Заплутаний тест ПДР: куди може їхати водій
Задача на знання вимог дорожніх знаків та з тем про перевагу маршрутних транспортних засобів й про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водієві пропонують чотири варіанти продовження руху: прямо, розворот та дві траєкторії повороту праворуч. За якими напрямками правила дозволяють проїзд червоному авто у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua.
Варіанти відповіді
- А, Б.
- Б, Г.
- Б, В, Г.
- А, Б, Г.
- Дозволено за будь-якою траєкторією.
Розбір задачі
Жодних заборон для проїзду прямо (Б) у водія червоного авто немає.
Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який водій бачить перед собою, забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється (А).
Варіант повороту праворуч (Г) передбачає виїзд авто на смугу для громадського транспорту, про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".
Читаємо пункт 17.2 ПДР:
"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".
Також читаємо пункт 10.5 ПДР:
"У разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".
Таким чином варіант повороту Г дозволений, а варіант В заборонений.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: