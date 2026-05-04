Заплутаний тест ПДР: куди може їхати водій

Перехрестя з варіантами траєкторій руху. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з тем про перевагу маршрутних транспортних засобів й про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водієві пропонують чотири варіанти продовження руху: прямо, розворот та дві траєкторії повороту праворуч. За якими напрямками правила дозволяють проїзд червоному авто у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua.

Варіанти відповіді

А, Б. Б, Г. Б, В, Г. А, Б, Г. Дозволено за будь-якою траєкторією.

Розбір задачі

Жодних заборон для проїзду прямо (Б) у водія червоного авто немає.

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який водій бачить перед собою, забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється (А).

Читайте також:

Варіант повороту праворуч (Г) передбачає виїзд авто на смугу для громадського транспорту, про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".

Також читаємо пункт 10.5 ПДР:

"У разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Таким чином варіант повороту Г дозволений, а варіант В заборонений.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: