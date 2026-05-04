Главная Авто Запутанный тест ПДД: куда может ехать водитель

Дата публикации 4 мая 2026 20:40
Перекресток с вариантами траекторий движения. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований дорожных знаков и по темам о преимуществе маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю предлагают четыре варианта продолжения движения: прямо, разворот и две траектории поворота направо. По каким направлениям правила позволяют проезд красному авто в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

  1. А, Б.
  2. Б, Г.
  3. Б, В, Г.
  4. А, Б, Г.
  5. Разрешено по любой траектории.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Никаких запретов для проезда прямо (Б) у водителя красного авто нет.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который водитель видит перед собой, запрещает поворот налево транспортным средствам. При этом разворот разрешается (А).

Вариант поворота направо (Г) предусматривает выезд авто на полосу для общественного транспорта, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".

Также читаем пункт 10.5 ПДД:

"В случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Таким образом вариант поворота Г разрешен, а вариант В запрещен.

Правильный ответ №4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
