Главная Авто Сложный тест ПДД: какова зона действия этих знаков

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 19:40
Три запрещающих знака. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами три запрещающих знака. Действие какого из них распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знаков 1 и 3.
  2. Знака 2.
  3. Знаков 1 и 2.
  4. Знака 3.
  5. Всех изображенных знаков.
  6. Ни одного из изображенных знаков.

Разбор задачи

Тест ПДР: що дозволяють знаки

Знак 1: 3.9 "Движение пешеходов запрещено". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Знак 2: 3.34 "Остановка запрещена". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Читайте также:

Знак 3: 3.10 "Движение с ручными тележками запрещено". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
