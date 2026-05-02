Сложный тест ПДД: какова зона действия этих знаков

Три запрещающих знака. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами три запрещающих знака. Действие какого из них распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знаков 1 и 3. Знака 2. Знаков 1 и 2. Знака 3. Всех изображенных знаков. Ни одного из изображенных знаков.

Разбор задачи

Знак 1 : 3.9 "Движение пешеходов запрещено". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Знак 2 : 3.34 "Остановка запрещена". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Знак 3 : 3.10 "Движение с ручными тележками запрещено". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Правильный ответ №5

