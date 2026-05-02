Сложный тест ПДД: какова зона действия этих знаков
Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами три запрещающих знака. Действие какого из них распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаков 1 и 3.
- Знака 2.
- Знаков 1 и 2.
- Знака 3.
- Всех изображенных знаков.
- Ни одного из изображенных знаков.
Разбор задачи
Знак 1: 3.9 "Движение пешеходов запрещено". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.
Знак 2: 3.34 "Остановка запрещена". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.
Знак 3: 3.10 "Движение с ручными тележками запрещено". Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.
Правильный ответ №5
