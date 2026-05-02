Складний тест ПДР: яка зона дії цих знаків
Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами три заборонних знаки. Дія якого з них поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знаків 1 і 3.
- Знаку 2.
- Знаків 1 та 2.
- Знаку 3.
- Усіх зображених знаків.
- Жодного з зображених знаків.
Розбір задачі
Знак 1: 3.9 "Рух пішоходів заборонено". Дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.
Знак 2: 3.34 "Зупинку заборонено". Дія знака поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.
Знак 3: 3.10 "Рух з ручними візками заборонено". Дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.
Правильна відповідь №5
