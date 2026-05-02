Головна Авто Складний тест ПДР: яка зона дії цих знаків

Складний тест ПДР: яка зона дії цих знаків

Дата публікації: 2 травня 2026 19:40
Три заборонні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами три заборонних знаки. Дія якого з них поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знаків 1 і 3.
  2. Знаку 2.
  3. Знаків 1 та 2.
  4. Знаку 3.
  5. Усіх зображених знаків.
  6. Жодного з зображених знаків.

Розбір задачі

Тест ПДР: що дозволяють знаки

Знак 1:  3.9 "Рух пішоходів заборонено". Дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Знак 2: 3.34 "Зупинку заборонено". Дія знака поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Знак 3: 3.10 "Рух з ручними візками заборонено". Дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
