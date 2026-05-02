Складний тест ПДР: яка зона дії цих знаків

Три заборонні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами три заборонних знаки. Дія якого з них поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знаків 1 і 3. Знаку 2. Знаків 1 та 2. Знаку 3. Усіх зображених знаків. Жодного з зображених знаків.

Розбір задачі

Знак 1 : 3.9 "Рух пішоходів заборонено". Дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Знак 2 : 3.34 "Зупинку заборонено". Дія знака поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Читайте також:

Знак 3 : 3.10 "Рух з ручними візками заборонено". Дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений.

Правильна відповідь №5

