Непростий тест ПДР: куди може проїхати авто

Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми розташування транспортних засобів на дорозі. В якому напрямку дозволяється продовжити рух водію жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. У зворотному напрямку. Ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля перебуває у крайній лівій смузі біля знаку 5.29 "Місце для розвороту". Цей знак позначає місце для розвороту транспортних засобів. Попри те, що він належить до інформаційно-вказівних, знак забороняє поворот ліворуч.

Чи може водій рухатися прямо? Зверніть увагу, що дорога має три смуги для руху в одному напрямку.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві й більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Водій не може просто рухатися прямо у крайній лівій смузі, коли інші смуги абсолютно вільні.

Правильна відповідь

№2

