Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Заплутаний тест ПДР — куди може проїхати авто

Заплутаний тест ПДР — куди може проїхати авто

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 07:35
Непростий тест ПДР: куди може проїхати авто
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми розташування транспортних засобів на дорозі. В якому напрямку дозволяється продовжити рух водію жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. У зворотному напрямку.
  3. Ліворуч.
  4. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Прямо та у зворотному напрямку.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може проїхати жовте авто?

Водій жовтого автомобіля перебуває у крайній лівій смузі біля знаку 5.29 "Місце для розвороту". Цей знак позначає місце для розвороту транспортних засобів. Попри те, що він належить до інформаційно-вказівних, знак забороняє поворот ліворуч.

Чи може водій рухатися прямо? Зверніть увагу, що дорога має три смуги для руху в одному напрямку.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві й більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Водій не може просто рухатися прямо у крайній лівій смузі, коли інші смуги абсолютно вільні.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації