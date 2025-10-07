Хитрий тест ПДР: який знак забороняє рух мопедів

Який знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Який з зображених дорожніх знаків забороняє рух мопедів?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знаки 1 та 2. Знаки 2 та 3. Знак 1. Знак 2. Знак 3. Усі знаки забороняють.

Розбір задачі

Знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" застосовується для позначення смуги, що призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів.

Знак 4.14 "Доріжка для велосипедистів" дозволяє рух на велосипедах, а також рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.

Знак 4.17 "Доріжка для пішоходів і велосипедистів" застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів і велосипедистів. Дозволяється рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних.

Правильна відповідь

№2

