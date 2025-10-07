Видео
Видео

Тест ПДД — какой знак запрещает движение мопедов

Дата публикации 7 октября 2025 07:35
Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение мопедов
Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из изображенных дорожных знаков запрещает движение мопедов?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 2.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Знак 1.
  4. Знак 2.
  5. Знак 3.
  6. Все знаки запрещающие.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який знак забороняє проїзд мопедів?

Знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" применяется для обозначения полосы, предназначенной для движения транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, мопедов, мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств.

Знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов" разрешает движение на велосипедах, а также движение со скоростью пешехода лицам, которые двигаются в креслах колесных. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.

Знак 4.17 "Дорожка для пешеходов и велосипедистов" применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов и велосипедистов. Разрешается движение со скоростью пешехода лицам, которые движутся в креслах колесных.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
