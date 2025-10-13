Непростой тест ПДД: куда может проехать авто

Запутанный тест ПДД — куда может проехать авто
Задача на знание дорожных знаков и по теме расположения транспортных средств на дороге. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- В обратном направлении.
- Налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водитель желтого автомобиля находится в крайней левой полосе возле знака 5.29 "Место для разворота". Этот знак обозначает место для разворота транспортных средств. Несмотря на то, что он относится к информационно-указательным, знак запрещает поворот налево.
Может ли водитель двигаться прямо? Обратите внимание, что дорога имеет три полосы для движения в одном направлении.
Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".
Водитель не может просто двигаться прямо в крайней левой полосе, когда другие полосы абсолютно свободны.
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!