Підступний тест ПДР: куди дозволений рух автомобіля

Напрямки руху автомобіля. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних та інформаційно-вказівних дорожніх знаків та табличок до них. На перехресті водію білого автомобіля пропонують три траєкторії: прямо, ліворуч та розворот. В якому напрямку йому дозволяється продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Ліворуч і на розворот. Прямо і на розворот. Лише прямо. Лише ліворуч. Лише на розворот. Усі напрямки забороняються.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено" разом з табличкою 7.3.2 "Напрямок дії". Ця комбінація знаків забороняє водієві поворот ліворуч. При цьому встановлений знак 3.21 із табличкою 7.3.2 дозволяє розворот.

У напрямку прямо встановлено інформаційно-вказівний знак 5.32.1 "Тупик". Він інформує про те, що дорога не має наскрізного проїзду, проте не забороняє рух у цьому напрямку.

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Таким чином, водієві білого автомобіля заборонено лише поворот ліворуч, а рух прямо та розворот дозволяються.

Правильна відповідь №2

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