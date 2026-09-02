Коварный тест по ПДД: куда разрешено движение автомобиля

Запутанный тест ПДД: куда разрешено движение водителю авто
Задача на знание требований запрещающих и информационно-указательных дорожных знаков и табличек к ним. На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются три траектории: прямо, налево и разворот. В каком направлении ему разрешается продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Налево и разворот.
- Прямо и разворот.
- Только прямо.
- Только налево.
- Только на разворот.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен знак 3.21 "Въезд запрещен" вместе с табличкой 7.3.2 "Направление действия". Эта комбинация знаков запрещает водителю поворот налево. При этом установленный знак 3.21 с табличкой 7.3.2 разрешает разворот.
В направлении прямо установлен информационно-указательный знак 5.32.1 "Тупик". Он информирует, что дорога не имеет сквозного проезда, однако не запрещает движение в этом направлении.
Таким образом, водителю белого автомобиля запрещен только поворот налево, а движение прямо и разворот разрешены.
Правильный ответ №2
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