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Главная Авто Запутанный тест ПДД: куда разрешено движение водителю авто

Запутанный тест ПДД: куда разрешено движение водителю авто

Ua ru
2 сентября 2026 20:40
Коварный тест по ПДД: куда разрешено движение автомобиля
Направления движения автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих и информационно-указательных дорожных знаков и табличек к ним. На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются три траектории: прямо, налево и разворот. В каком направлении ему разрешается продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Налево и разворот.
  2. Прямо и разворот.
  3. Только прямо.
  4. Только налево.
  5. Только на разворот.
  6. Все направления запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Перед перекрестком установлен знак 3.21 "Въезд запрещен" вместе с табличкой 7.3.2 "Направление действия". Эта комбинация знаков запрещает водителю поворот налево. При этом установленный знак 3.21 с табличкой 7.3.2 разрешает разворот.

В направлении прямо установлен информационно-указательный знак 5.32.1 "Тупик". Он информирует, что дорога не имеет сквозного проезда, однако не запрещает движение в этом направлении.

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Таким образом, водителю белого автомобиля запрещен только поворот налево, а движение прямо и разворот разрешены.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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