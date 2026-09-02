Коварный тест по ПДД: куда разрешено движение автомобиля

Направления движения автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих и информационно-указательных дорожных знаков и табличек к ним. На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются три траектории: прямо, налево и разворот. В каком направлении ему разрешается продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Налево и разворот. Прямо и разворот. Только прямо. Только налево. Только на разворот. Все направления запрещены.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен знак 3.21 "Въезд запрещен" вместе с табличкой 7.3.2 "Направление действия". Эта комбинация знаков запрещает водителю поворот налево. При этом установленный знак 3.21 с табличкой 7.3.2 разрешает разворот.

В направлении прямо установлен информационно-указательный знак 5.32.1 "Тупик". Он информирует, что дорога не имеет сквозного проезда, однако не запрещает движение в этом направлении.

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Таким образом, водителю белого автомобиля запрещен только поворот налево, а движение прямо и разворот разрешены.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: