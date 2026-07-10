Заплутаний тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Схема проїзду перехрестя. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з тем про проїзд перехресть, а також про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. На нерегульованому перехресті присутні чотири транспортні засоби. Серед них є автомобіль швидкої допомоги з увімкненим синім проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом. Який автомобіль проїде перехрестя першим, а який останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Вантажівка перша, жовтий автомобіль останній. Жовтий автомобіль і швидка перші, зелений останній. Швидка перша, жовтий автомобіль останній. Швидка і жовтий автомобіль перші, вантажівка остання. Вантажівка перша, зелений автомобіль останній.

Розбір задачі

Відповідно до пункту 3.1 ПДР, автомобіль невідкладної медичної допомоги з увімкненим синім проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом має абсолютну перевагу в русі незалежно від знаків пріоритету, тому швидка проїжджає першою.

Далі роз'їзд відбувається за знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та табличкою 7.8 "Напрямок головної дороги". На головній дорозі перебуває вантажний автомобіль, тому він проїжджає другим.

Жовтий та зелений автомобілі знаходяться на рівнозначних між собою другорядних дорогах. Згідно з пунктом 16.12 ПДР, при роз'їзді на рівнозначних дорогах діє правило перешкоди праворуч. Для водія жовтого автомобіля зелений автомобіль є перешкодою з правого боку. Тому зелений автомобіль проїжджає третім, а жовтий останнім.

Правильна відповідь №3

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