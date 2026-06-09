Заплутаний тест ПДР: хто має перевагу у русі

Схема руху автомобіля та трамвая. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Водій легковика планує виконати поворот праворуч, під час якого його траєкторія руху перетинається з трамвайними коліями. Який транспортний засіб має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Трамвай. Автомобіль.

Розбір задачі

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі перебуває водій білого автомобіля.

Але також потрібно звернути увагу на знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією" з табличкою 7.3.1 "Напрямок дії". Тобто праворуч від водія легковика трамвайні колії перетинають проїзну частину поза межами перехрестя.

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Згідно з пунктом 17.3 ПДР, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. Єдиним винятком з цього правила є виїзд трамвая з депо, чого на малюнку не спостерігається.

Таким чином рух автомобіля головною дорогою у зображеній ситуації не дає йому пріоритету перед рейковим транспортом.

Правильна відповідь №1

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