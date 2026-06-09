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Головна Авто Заплутаний тест ПДР: хто має перевагу у русі

Заплутаний тест ПДР: хто має перевагу у русі

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 20:40
Заплутаний тест ПДР: хто має перевагу у русі
Схема руху автомобіля та трамвая. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Водій легковика планує виконати поворот праворуч, під час якого його траєкторія руху перетинається з трамвайними коліями. Який транспортний засіб має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Трамвай.
  2. Автомобіль.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі перебуває водій білого автомобіля.

Але також потрібно звернути увагу на знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією" з табличкою 7.3.1 "Напрямок дії". Тобто праворуч від водія легковика трамвайні колії перетинають проїзну частину поза межами перехрестя.

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Згідно з пунктом 17.3 ПДР, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. Єдиним винятком з цього правила є виїзд трамвая з депо, чого на малюнку не спостерігається.

Таким чином рух автомобіля головною дорогою у зображеній ситуації не дає йому пріоритету перед рейковим транспортом.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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