Запутанный тест ПДД: кто имеет преимущество в движении

Схема движения автомобиля и трамвая. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Водитель легковушки планирует выполнить поворот направо, во время которого его траектория движения пересекается с трамвайными путями. Какое транспортное средство имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Трамвай. Автомобиль.

Разбор задачи

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится водитель белого автомобиля.

Но также нужно обратить внимание на знак 1.20 "Перекресток с трамвайными путями" с табличкой 7.3.1 "Направление действия". То есть справа от водителя легковушки трамвайные пути пересекают проезжую часть вне перекрестка.

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Согласно пункту 17.3 ПДД, вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю. Единственным исключением из этого правила является выезд трамвая из депо, чего на рисунке не наблюдается.

Таким образом движение автомобиля по главной дороге в изображенной ситуации не дает ему приоритета перед рельсовым транспортом.

Правильный ответ №1

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