Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Заплутаний ПДР тест — куди може проїхати авто arrow

Заплутаний ПДР тест — куди може проїхати авто

16 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — куди може проїхати авто
Куди їхати? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якими траєкторіями може продовжити рух водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За будь-якою траєкторією.
  2. За траєкторіями А, Б та В.
  3. За траєкторіями А, Б та Г.
  4. За траєкторіями А та Б.

Розбір задачі

Заплутаний ПДР тест — куди може проїхати авто - фото 1

На перехресті водію білого автомобіля пропонуються кілька напрямків для подальшого руху: А (ліворуч), Б (прямо), В (праворуч) та Г (розворот).

Перед перехрестям встановлений дорожній знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч". Водночас на світлофорі в додатковій секції горить стрілка, яка дозволяє рух праворуч.

Заплутаний ПДР тест — куди може проїхати авто - фото 2

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Виходить, дозволено всі напрямки руху? Ні, адже 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не є знаком  пріоритету, це наказовий знак. 

Таким чином, траєкторія В для водія білого автомобіля заборонена. Виникає питання, навіщо на перехресті встановлено знак та світлофор, які суперечать одне одному? Річ у тім, що по стрілці можуть повертати маршрутні транспортні засоби, які рухаються за встановленими маршрутами.

Нарешті, знак 4.5  не забороняє розворот. Отже, білому автомобілю дозволено рухатися за траєкторіями А, Б та Г.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві тести з ПДР:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

06:35 Як українцям заробити на монетах — три дорогі штами

06:30 Які ціни на зерно в Україні та що відбувається на ринку у грудні

06:30 Синоптики дали прогноз на зиму — коли буде найхолодніше

06:11 Сніданок, який допоможе дожити до 100 років — рецепт довгожителів

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:10 В Україні суттєво змінять вимоги для права на пенсію

Термінова новина

06:07 На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо

06:01 Ощадбанк дає безвідсоткові кредити на купівлю житла — деталі

05:48 Поблизу Черкас чути вибухи — що відомо

05:05 Вітер місцями до 28 м/с — синоптики дали прогноз на сьогодні

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

06:35 Як українцям заробити на монетах — три дорогі штами

06:30 Які ціни на зерно в Україні та що відбувається на ринку у грудні

06:30 Синоптики дали прогноз на зиму — коли буде найхолодніше

06:11 Сніданок, який допоможе дожити до 100 років — рецепт довгожителів

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:10 В Україні суттєво змінять вимоги для права на пенсію

Термінова новина

06:07 На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо

06:01 Ощадбанк дає безвідсоткові кредити на купівлю житла — деталі

05:48 Поблизу Черкас чути вибухи — що відомо

05:05 Вітер місцями до 28 м/с — синоптики дали прогноз на сьогодні

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК