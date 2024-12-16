Експрес-тест з ПДР — куди може проїхати авто

Куди їхати? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якими траєкторіями може продовжити рух водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

За будь-якою траєкторією. За траєкторіями А, Б та В. За траєкторіями А, Б та Г. За траєкторіями А та Б.

Розбір задачі

На перехресті водію білого автомобіля пропонуються кілька напрямків для подальшого руху: А (ліворуч), Б (прямо), В (праворуч) та Г (розворот).

Перед перехрестям встановлений дорожній знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч". Водночас на світлофорі в додатковій секції горить стрілка, яка дозволяє рух праворуч.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Виходить, дозволено всі напрямки руху? Ні, адже 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не є знаком пріоритету, це наказовий знак.

Таким чином, траєкторія В для водія білого автомобіля заборонена. Виникає питання, навіщо на перехресті встановлено знак та світлофор, які суперечать одне одному? Річ у тім, що по стрілці можуть повертати маршрутні транспортні засоби, які рухаються за встановленими маршрутами.

Нарешті, знак 4.5 не забороняє розворот. Отже, білому автомобілю дозволено рухатися за траєкторіями А, Б та Г.

Правильна відповідь №3

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