Експрес-тест з ПДР — куди може проїхати авто

Заплутаний ПДР тест — куди може проїхати авто
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якими траєкторіями може продовжити рух водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- За будь-якою траєкторією.
- За траєкторіями А, Б та В.
- За траєкторіями А, Б та Г.
- За траєкторіями А та Б.
Розбір задачі
На перехресті водію білого автомобіля пропонуються кілька напрямків для подальшого руху: А (ліворуч), Б (прямо), В (праворуч) та Г (розворот).
Перед перехрестям встановлений дорожній знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч". Водночас на світлофорі в додатковій секції горить стрілка, яка дозволяє рух праворуч.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Виходить, дозволено всі напрямки руху? Ні, адже 4.5 "Рух прямо або ліворуч" не є знаком пріоритету, це наказовий знак.
Таким чином, траєкторія В для водія білого автомобіля заборонена. Виникає питання, навіщо на перехресті встановлено знак та світлофор, які суперечать одне одному? Річ у тім, що по стрілці можуть повертати маршрутні транспортні засоби, які рухаються за встановленими маршрутами.
Нарешті, знак 4.5 не забороняє розворот. Отже, білому автомобілю дозволено рухатися за траєкторіями А, Б та Г.
Правильна відповідь №3
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