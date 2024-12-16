Экспресс-тест по ПДД — куда может проехать авто

Куда уезжать? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. По каким траекториям может продолжить движение водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

По любой траектории. По траекториям А, Б и В. По траекториям А, Б и Г. По траекториям А и Б.

Разбор задачи

На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются ряд направлений для дальнейшего движения: А (налево), Б (прямо), В (направо) и Г (разворот).

Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.5 "Движение прямо или налево". В то же время на светофоре в дополнительной секции горит стрелка, разрешающая движение вправо.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мерцающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Выходит, разрешены все направления движения? Нет, ведь 4.5 "Движение прямо или налево" не является знаком приоритета, это указательный знак.

Таким образом, траектория B для водителя белого автомобиля запрещена.

Возникает вопрос, зачем на перекрестке установлены знак и светофор, противоречащие друг другу? Дело в том, что по стрелке могут поворачивать маршрутные транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам.

Наконец знак 4.5 не запрещает разворот. Следовательно, белому автомобилю разрешено двигаться по траекториям А, Б и Г.

Правильный ответ №3

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