ПДР тест для уважних водіїв — хто порушує правила

Заплутаний ПДР тест — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми про рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій вантажівки.
- Водії вантажівки та трактора.
- Водій трактора.
- Водій білого автомобіля.
- Водій білого автомобіля та трактора.
- Усі порушують правила.
Розбір задачі
Трактор та вантажівка рухаються прямо, а водій білого автомобіля збирається виконати розворот.
Дорога, якою рухаються транспортні засоби, не проста — вона позначена знаком 5.3 "Дорога для автомобілів".
На таких дорогах існує кілька обмежень та заборон. Читаємо пункт 27.2 ПДР:
"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:
- рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
- рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
- зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
- розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
- рух заднім ходом;
- навчальна їзда".
Таким чином, правила не порушує лише водій вантажного автомобіля, позаяк він рухається другою смугою дороги.
Водій білого автомобіля намагається виконати заборонений розворот у технологічному розриві розділювальної смуги, а трактору взагалі не можна там знаходитися.
Правильна відповідь №5
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