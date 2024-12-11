ПДР тест для уважних водіїв — хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водії вантажівки та трактора. Водій трактора. Водій білого автомобіля. Водій білого автомобіля та трактора. Усі порушують правила.

Розбір задачі

Трактор та вантажівка рухаються прямо, а водій білого автомобіля збирається виконати розворот.

Дорога, якою рухаються транспортні засоби, не проста — вона позначена знаком 5.3 "Дорога для автомобілів".

На таких дорогах існує кілька обмежень та заборон. Читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

рух тракторів, самохідних машин і механізмів;

рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);

зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;

розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;

рух заднім ходом;

навчальна їзда".

Таким чином, правила не порушує лише водій вантажного автомобіля, позаяк він рухається другою смугою дороги.

Водій білого автомобіля намагається виконати заборонений розворот у технологічному розриві розділювальної смуги, а трактору взагалі не можна там знаходитися.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: