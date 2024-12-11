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Заплутаний ПДР тест — хто з водіїв порушує правила

11 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест для уважних водіїв — хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій вантажівки.
  2. Водії вантажівки та трактора.
  3. Водій трактора.
  4. Водій білого автомобіля.
  5. Водій білого автомобіля та трактора.
  6. Усі порушують правила.

Розбір задачі

Заплутаний ПДР тест — хто з водіїв порушує правила - фото 1

Трактор та вантажівка рухаються прямо, а водій білого автомобіля збирається виконати розворот. 

Дорога, якою рухаються транспортні засоби, не проста — вона позначена знаком 5.3 "Дорога для автомобілів".

Заплутаний ПДР тест — хто з водіїв порушує правила - фото 2

На таких дорогах існує кілька обмежень та заборон. Читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

  • рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
  • рух вантажних  транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
  • зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
  • розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
  • рух заднім ходом;
  • навчальна їзда".

Таким чином, правила не порушує лише водій вантажного автомобіля, позаяк він рухається другою смугою дороги.

Водій білого автомобіля намагається виконати заборонений розворот у технологічному розриві розділювальної смуги, а трактору взагалі не можна там знаходитися.

Правильна відповідь №5

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