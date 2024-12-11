ПДД тест для внимательных водителей — кто нарушает правила

Запутанный ПДД тест — кто из водителей нарушает правила
Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водители грузовика и трактора.
- Водитель трактора.
- Водитель белого автомобиля.
- Водители белого автомобиля и трактора.
- Все нарушают правила.
Разбор задачи
Трактор и грузовик движутся прямо, а водитель белого автомобиля собирается выполнить разворот.
Дорога, по которой двигаются транспортные средства, не простая — она обозначена знаком 5.3 "Дорога для автомобилей".
На таких дорогах существует несколько ограничений и запретов. Читаем пункт 27.2 ПДД:
"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:
- движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
- движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
- остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;
- разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
- движение задним ходом;
- обучающая езда".
Таким образом, правила не нарушает только водитель грузового автомобиля, поскольку он двигается по второй полосе дороги.
Водитель белого автомобиля пытается выполнить запрещенный разворот в технологическом разрыве разделительной полосы, а трактор вообще не может там находиться.
Правильный ответ №5
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