ПДД тест для внимательных водителей — кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водители грузовика и трактора. Водитель трактора. Водитель белого автомобиля. Водители белого автомобиля и трактора. Все нарушают правила.

Разбор задачи

Трактор и грузовик движутся прямо, а водитель белого автомобиля собирается выполнить разворот.

Дорога, по которой двигаются транспортные средства, не простая — она обозначена знаком 5.3 "Дорога для автомобилей".

На таких дорогах существует несколько ограничений и запретов. Читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

движение задним ходом;

обучающая езда".

Таким образом, правила не нарушает только водитель грузового автомобиля, поскольку он двигается по второй полосе дороги.

Водитель белого автомобиля пытается выполнить запрещенный разворот в технологическом разрыве разделительной полосы, а трактор вообще не может там находиться.

Правильный ответ №5

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