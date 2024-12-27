Тест на знання ПДР — чи дозволений поворот праворуч

Можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється після того, як на основній секції світлофора загориться зелений сигнал. Забороняється.

Розбір задачі

На перехресті водій жовтого автомобіля збирається повернути праворуч та вже увімкнув правий покажчик повороту.

При цьому на основній секції світлофора горить червоний сигнал, але у додатковій секції увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє продовжити рух у вказаному напрямку.

Водночас під світлофором висить дорожній знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який має жовте тло (тобто цей знак є тимчасовим).

Пам’ятаємо, що сигнали світлофора можуть скасовувати лише вимоги дорожніх знаків пріоритету. А 3.22 належить до групи заборонних знаків, тому його вимоги мають перевагу перед сигналами світлофора.

Правильна відповідь №3

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