Тест на знання ПДР — чи дозволений поворот праворуч

Заплутаний ПДР тест — чи дозволений поворот праворуч
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється після того, як на основній секції світлофора загориться зелений сигнал.
- Забороняється.
Розбір задачі
На перехресті водій жовтого автомобіля збирається повернути праворуч та вже увімкнув правий покажчик повороту.
При цьому на основній секції світлофора горить червоний сигнал, але у додатковій секції увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє продовжити рух у вказаному напрямку.
Водночас під світлофором висить дорожній знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який має жовте тло (тобто цей знак є тимчасовим).
Пам’ятаємо, що сигнали світлофора можуть скасовувати лише вимоги дорожніх знаків пріоритету. А 3.22 належить до групи заборонних знаків, тому його вимоги мають перевагу перед сигналами світлофора.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми регулювання руху:
- Підступний тест з ПДР: хто з водіїв порушник?
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