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Запутанный ПДД тест — разрешен ли поворот направо

27 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест на знание ПДД — разрешен ли поворот направо
Можно проехать? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается после того, как на основной секции светофора загорится зеленый сигнал.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Запутанный ПДД тест — разрешен ли поворот справа - фото 1

На перекрестке водитель желтого автомобиля собирается повернуть направо и уже включил правый указатель поворота.

При этом на основной секции светофора горит красный сигнал, но в дополнительной секции включена зеленая стрелочка, позволяющая продолжить движение в указанном направлении.

Запутанный ПДД тест — разрешен ли поворот справа - фото 2

В то же время под светофором висит дорожный знак 3.22 "Поворот справа запрещен", который имеет желтый фон (т.е. этот знак временный).

Запутанный ПДД тест — разрешен ли поворот справа - фото 3

Помним, что сигналы светофора могут отменять только требования дорожных знаков приоритета. А 3.22 относится к группе запрещающих знаков, поэтому его требования имеют преимущество перед сигналами светофора.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме регулирования движения:

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