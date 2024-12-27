Тест на знание ПДД — разрешен ли поворот направо

Можно проехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается после того, как на основной секции светофора загорится зеленый сигнал. Запрещается.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого автомобиля собирается повернуть направо и уже включил правый указатель поворота.

При этом на основной секции светофора горит красный сигнал, но в дополнительной секции включена зеленая стрелочка, позволяющая продолжить движение в указанном направлении.

В то же время под светофором висит дорожный знак 3.22 "Поворот справа запрещен", который имеет желтый фон (т.е. этот знак временный).

Помним, что сигналы светофора могут отменять только требования дорожных знаков приоритета. А 3.22 относится к группе запрещающих знаков, поэтому его требования имеют преимущество перед сигналами светофора.

Правильный ответ №3

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