Тест на знание ПДД — разрешен ли поворот направо

Запутанный ПДД тест — разрешен ли поворот направо
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается после того, как на основной секции светофора загорится зеленый сигнал.
- Запрещается.
Разбор задачи
На перекрестке водитель желтого автомобиля собирается повернуть направо и уже включил правый указатель поворота.
При этом на основной секции светофора горит красный сигнал, но в дополнительной секции включена зеленая стрелочка, позволяющая продолжить движение в указанном направлении.
В то же время под светофором висит дорожный знак 3.22 "Поворот справа запрещен", который имеет желтый фон (т.е. этот знак временный).
Помним, что сигналы светофора могут отменять только требования дорожных знаков приоритета. А 3.22 относится к группе запрещающих знаков, поэтому его требования имеют преимущество перед сигналами светофора.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме регулирования движения:
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