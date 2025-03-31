Чому водій розкішного Bugatti Chiron залишився без прав та авто

За що конфіскували Bugatti Chiron, а у водія забрали права
В Австрії у злісних порушників правил дорожнього руху поліція конфіскує автомобілі, інколи навіть вартістю у кілька мільйонів доларів. Після цього транспортні засоби реалізують на аукціонах.
Про це повідомив канал "Батальйон "Монако".
Суворі правила
Австрійська поліція провела евакуацію розкішного Bugatti Chiron, водій якого перевищив швидкість на 72 км/год. Відзначимо, що в Австрії надзвичайно жорсткі правила для злісних порушників: автомобілі підлягають конфіскації та подальшому продажу на аукціонах.
Таку ж долю тепер може спіткати й цей гіперкар, вартість якого перевищує 3 000 000 доларів. Крім того, водія позбавили прав прямо на місці інциденту.
Що таке Bugatti Chiron
Суперкар, створений французькою автомобільною компанією Bugatti Automobiles S.A.S., вперше представлений у 2016 році. Chiron є наступником легендарного Bugatti Veyron.
Авто оснащене 8-літровим W16 двигуном з чотирма турбонаддувами, який розвиває потужність близько 1500 кінських сил та крутний момент 1600 Нм. Він може розганятися з 0 до 100 км/год менш як за 2,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 420 км/год.
Chiron відрізняється розкішним та аеродинамічним дизайном, з характерними елементами, такими як великі повітрозабірники та фірмова решітка радіатора.
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