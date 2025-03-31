Чому водій розкішного Bugatti Chiron залишився без прав та авто

Евакуація Bugatti Chiron. Фото: t.me/batalionmonako

В Австрії у злісних порушників правил дорожнього руху поліція конфіскує автомобілі, інколи навіть вартістю у кілька мільйонів доларів. Після цього транспортні засоби реалізують на аукціонах.

Про це повідомив канал "Батальйон "Монако".

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Суворі правила

Австрійська поліція провела евакуацію розкішного Bugatti Chiron, водій якого перевищив швидкість на 72 км/год. Відзначимо, що в Австрії надзвичайно жорсткі правила для злісних порушників: автомобілі підлягають конфіскації та подальшому продажу на аукціонах.

Таку ж долю тепер може спіткати й цей гіперкар, вартість якого перевищує 3 000 000 доларів. Крім того, водія позбавили прав прямо на місці інциденту.

Що таке Bugatti Chiron

Фото: caranddriver.com

Суперкар, створений французькою автомобільною компанією Bugatti Automobiles S.A.S., вперше представлений у 2016 році. Chiron є наступником легендарного Bugatti Veyron.

Авто оснащене 8-літровим W16 двигуном з чотирма турбонаддувами, який розвиває потужність близько 1500 кінських сил та крутний момент 1600 Нм. Він може розганятися з 0 до 100 км/год менш як за 2,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 420 км/год.

Chiron відрізняється розкішним та аеродинамічним дизайном, з характерними елементами, такими як великі повітрозабірники та фірмова решітка радіатора.

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