Почему водитель роскошного Bugatti Chiron остался без прав и авто

За что конфисковали Bugatti Chiron, а у водителя забрали права
В Австрии у злостных нарушителей правил дорожного движения полиция конфискует автомобили, иногда даже стоимостью в несколько миллионов долларов. После этого транспортные средства реализуют на аукционах.
Об этом сообщил канал "Батальон "Монако".
Строгие правила
Австрийская полиция провела эвакуацию роскошного Bugatti Chiron, водитель которого превысил скорость на 72 км/ч. Отметим, что в Австрии чрезвычайно жесткие правила для злостных нарушителей: автомобили подлежат конфискации и последующей продаже на аукционах.
Такая же участь теперь может постигнуть и этот гиперкар, стоимость которого превышает 3 000 000 долларов. Кроме того, водителя лишили прав прямо на месте инцидента.
Что такое Bugatti Chiron
Суперкар, созданный французской автомобильной компанией Bugatti Automobiles S.A.S., впервые представлен в 2016 году. Chiron является преемником легендарного Bugatti Veyron.
Авто оснащено 8-литровым W16 двигателем с четырьмя турбонаддувами, который развивает мощность около 1500 лошадиных сил и крутящий момент 1600 Нм. Он может разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 420 км/ч.
Chiron отличается роскошным и аэродинамическим дизайном, с характерными элементами, такими как большие воздухозаборники и фирменная решетка радиатора.
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