Почему водитель роскошного Bugatti Chiron остался без прав и авто

Эвакуация Bugatti Chiron. Фото: t.me/batalionmonako

В Австрии у злостных нарушителей правил дорожного движения полиция конфискует автомобили, иногда даже стоимостью в несколько миллионов долларов. После этого транспортные средства реализуют на аукционах.

Об этом сообщил канал "Батальон "Монако".

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Строгие правила

Австрийская полиция провела эвакуацию роскошного Bugatti Chiron, водитель которого превысил скорость на 72 км/ч. Отметим, что в Австрии чрезвычайно жесткие правила для злостных нарушителей: автомобили подлежат конфискации и последующей продаже на аукционах.

Такая же участь теперь может постигнуть и этот гиперкар, стоимость которого превышает 3 000 000 долларов. Кроме того, водителя лишили прав прямо на месте инцидента.

Что такое Bugatti Chiron

Фото: caranddriver.com

Суперкар, созданный французской автомобильной компанией Bugatti Automobiles S.A.S., впервые представлен в 2016 году. Chiron является преемником легендарного Bugatti Veyron.

Авто оснащено 8-литровым W16 двигателем с четырьмя турбонаддувами, который развивает мощность около 1500 лошадиных сил и крутящий момент 1600 Нм. Он может разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 420 км/ч.

Chiron отличается роскошным и аэродинамическим дизайном, с характерными элементами, такими как большие воздухозаборники и фирменная решетка радиатора.

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